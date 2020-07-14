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比南韓早放行？日本指示「第2波優先鬆綁台灣入境」　韓媒酸：台灣人沒興趣

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▲▼日相安倍晉三優先考慮鬆綁台灣入境。（圖／路透社）

▲日相安倍晉三優先考慮鬆綁台灣入境。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政府首波鬆綁外國商務人士入境的名單中，包含越、泰、紐、澳4國，預計7月中考慮與第二波鬆綁國家磋商，其中更包含台灣、南韓與中國大陸；不過有消息指出，日本首相安倍晉三親口指名應優先對台灣鬆綁，讓與日本隔海相望的鄰國南韓感到不是滋味。對此韓媒狂酸，安倍思維上出現錯誤，因為台灣對日本鬆綁入境根本不感興趣。

日媒《朝日新聞》12日引述多位政府消息人士的說法表示，考慮到台灣、南韓、中國大陸與日本往來較頻繁，隨著疫情趨緩，最快本周開始磋商；然而安倍在考慮第二波鬆綁入境對象時，卻親口指示「優先對台灣鬆綁入境」，分析指出，這是因為日本國內支持者對南韓、中國大陸反感所致。

《朝日新聞》分析，安倍的支持者們期待能對中國大陸、南韓採取強硬態度，尤其中國大陸是新冠肺炎（COVID-19）發源地，若優先鬆綁入境，可能招致民眾反彈，加上近日美中雙方矛盾加劇，須優先顧及美國感受；至於南韓，則是因為日本國內保守派勢力大多抱有「反韓情結」，且對南韓大法院「二戰朝鮮半島非法徵用勞工」之判決結果相當不滿，這也成為去年日韓貿易戰的導火線。

報導稱，自民黨國會議員也期盼安倍能優先鬆綁台灣，使台灣人比南韓、中國大陸民眾更早入境日本，此舉能緩和國內支持者反彈。

▲▼日韓貿易戰升溫，南韓民眾上街發起抵制日本運動。（圖／路透社）

▲去年日韓貿易戰升溫，南韓民眾曾發起抵制日本運動。（圖／路透社）

然而，日本安倍政府優先考慮鬆綁台灣入境，對於正在觀望日本政府舉動的南韓來說相當不是滋味！韓媒《中央日報》撰文狂酸，台灣人對於安倍的鬆綁政策，根本不感興趣，「根據東京消息人士的說法，台灣雖也曾在首波鬆綁入境名單中被討論，卻未引起多大反應；不過若優先鬆綁台灣，那麼在鬆綁南韓、中國大陸入境上，將耗費更長的時間。」

對於安倍政府優先考慮鬆綁台灣入境，南韓網友們態度相當兩極。有網友肯定台灣防疫表現，認為台灣政府在疫情爆發初期便果斷封鎖各國入境，值得效法；也有網友反酸，「日本會火山爆發，就算開放我也不敢去」、「日本新冠肺炎染病機率目前全亞洲最高，我們（南韓）不能鬆綁日本入境」、「東京每天就有200多人確診，而且還是只篩檢3000人的情況下，這種國家有誰敢去」、「拜託繼續封鎖我們吧。」

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