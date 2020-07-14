不甘被人妻甩！鐵工怒寫字條　狠譏綠帽夫「當烏龜」：她很大洞很多水…下場曝

▲男子不甘被人妻分手，竟寫字條給她老公，「你老婆給你當烏龜」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

男子阿達（化名）與人妻小妍（化名）交往，多次發生關係，而事後小妍想斷絕2人姦情，孰料，阿達竟因此不滿，在紙張上寫著「你老婆給你當烏龜」、「你老婆XX很大洞很多水」等，並張貼在小妍丈夫機車上，而被小妍提告公然侮辱。法院審理後，判阿達拘役10日，得易科罰金1萬元。

判決書指出，從事鐵工的阿達與小妍發生婚外情，2人多次在外激情纏綿，被小妍丈夫提告，但因通姦除罪化，這部分免訴。事後，小妍決定斷絕2人關係，向阿達提出分手。沒想到，阿達竟因此心生不滿，2019年7月17日時在紙張上寫上「你老婆給你當烏龜你老婆XX很大洞很多水」，並張貼在小妍丈夫的機車上供人欣賞。

小妍得知後，氣得對阿德提告公然侮辱，而法官審理時，阿德也坦承犯行，法官認為他欠缺尊重他人名譽權的觀念，實有不該，因此判他拘役10日，得易科罰金1萬元。全案可上訴。

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