桃園再確診1例日本腦炎　水電工轉加護病房「家附近有鴿舍」

▲衛生局加強對當地居民健康訪視與衛教宣導逾1300戶。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局13日指出，今年以來國內已有12例日本腦炎確定病例；其中桃園市於本月12日再確診1例，為八德區47歲男性、職業是水電工，平日開車往返桃園及台北上班，發病前曾有中部及北部地區活動史。男子6月30日出現頭痛症狀，7月8日因症狀未緩解且有發燒，前往就醫後於10日轉加護病房治療中。

▲衛生局要求民眾落實防蚊措施。（圖／衛生局提供）

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桃園市衛生局表示，該局接獲通報後，第一時間即針對此確診個案啟動防疫機制，除了疫調釐清可能風險地點外，已於12日完成派員進行高風險環境調查及民眾家戶衛教；調查結果顯示住家附近有鴿舍高風險環境，另因活動地點與前兩例未重疊，初步研判仍為散發個案。

衛生局已針對高風險環境懸掛誘蚊燈，誘捕病媒蚊，同時加強對當地居民健康訪視與衛教宣導逾1300戶，以降低民眾感染風險。衛生局也提醒，民眾近期應儘量避免於病媒吸血高峰期（黃昏與黎明時段）前往水稻田、豬圈、鴿舍等高風險環境活動，若須前往則應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

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