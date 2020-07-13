　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

懶人包／連鎖百貨振興券回饋　「買3千送1500」、「特價再送千元禮券」全在這

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

逛街,購物,血拚,拜金,敗金（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲7／15因振興券將掀起一波購物潮，百貨紙本優惠一次看。（圖／Pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

振興券即將在7／15正式上路，雖可綁定信用卡與多重消費方式，但紙本消費券仍是最多民眾選擇的兌換方式，百貨業者也特別針對紙本振興券，紛紛推出回饋方案吸客，遠百推紙本消費券消費滿3,000元，送總值1,500元抵用券；新光三越除消費3,000元紙本振興券，送1,000元抵用券之外，在上路前夕還祭出30款回饋商品，特定品項「再加贈」400元至1,000元不等的贈品禮券。

全台新光三越
7／9至7／20期間，新光三越購物刷12間指定銀行信用卡，即使未綁定振興券，先享全館消費滿3,000元送300元，名品單櫃消費滿1萬元送500元；7／15至7／19活動期間，持「實體振興券」到店消費，單筆消費滿3,000元就送1,000元抵用金；7／15至7／19期間，新光三越針對12間銀行信用卡，推出消費滿3,000元送200元回饋；聯名卡消費單筆刷3,000元送300元回饋。

7／15起針對館內30款商品推特價「再加贈400元至1,000元不等贈品禮券」，包括Dyson V11無線吸塵器、飛利浦最新款HD9240氣炸鍋、Macbook Air、第七代iPad、雅詩蘭黛、蘭蔻與海洋拉娜等特定組合，均可再加贈限量商品禮券。

▲購物,時尚,拜金。（圖／取自免費圖庫Pexels）

全台遠東百貨
遠東百貨近期適逢年中慶促銷，第二波檔期7／10至7／28期間，服飾、家用部門單筆6,000元送300元抵用券；大家電單筆消費滿萬10,000元送1,000元抵用券；保健器材單筆消費滿5,000元送500元抵用券。

針對「實體振興券」從7／15起持振興券到全台遠百，單筆消費滿3,000元送1,500元抵用券，內含500元1張、200元5張，可於特定業種與消費砍門檻達到時抵用，全台限量2萬份。1500元抵用券使用方式，7／15至8／31特定精名品當日單筆消費每滿5,000元，可抵用500元；特定百貨服飾當日單筆消費每滿1,500元，可抵用200元，至多2張；9／1至9／30特定百貨服飾當日單筆費每滿1,500元可抵用200元，至多3張。

▲▼購物 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

SOGO百貨台北店
SOGO百貨台北店於7／7至7／26推「Summer Sale 5折起」優惠，7／15起忠孝復興館使用紙本振興券，於指定業種消費單筆滿3,000元送300元抵用券；餐飲、超市、食品名店單筆滿1,000元送100元抵用券。

敦化館則於7／15至7／26期間，消費滿3,000元以上，內含政府發放實體振興三倍券（並使用SOGO APP 20084開頭之會員條碼累點），即贈「敦化館振興券加碼回饋1,000元折價券」，限量300份。

▲血拚,購物,逛街,女人,女生,買。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

微風廣場
微風廣場、微風南京、微風南山、微風信義、微風松高、微風台北車站6館，從7／15至7／26期間，使用1,000元紙本振興券消費，即可兌換100元抵用券，使用2,000元可兌換200元抵用券。

ET快訊
梁文音傳遭老公背叛斬4年婚　網爆內幕「梁姓藝人自己搞小王」
客人給1星「肥肉太多、難停車」　台中阿財米糕「100種神回」
等捷運時抬頭看！　台灣最大「汪星人新聞台」上線啦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】拼經濟享生活　金興發全民好康券

懶人包／連鎖百貨振興券回饋　「買3千送1500」、「特價再送千元禮券」全在這

「三倍券優惠」懶人包　康是美消費整筆85折、寶雅Switch天天抽

新光三越用振興券買Dyson回賺8千元　飛利浦氣炸鍋現省4600

集合啦「黃阿瑪」運動會！入手衛生紙做超Ｑ勞作　邀貓皇、奴才甩肉動起來

太罪惡！「全家X森永」打造9款邪惡聖品　必吃爆餡牛奶糖包子、脆皮泡芙

用三倍券機會多1倍！量販連4周「1600箱有機蔬菜」等抽　還現拿80元折價金

【廣編】味全龍二連勝！　IG上傳「強勁氣泡噴發」慶祝勝利奪獎金

日常微運動正夯！堅果加乳清蛋白　養成易瘦體質比你想得更簡單

中衛口罩成人8色、兒童2色上架搶　博客來、Yahoo奇摩購物中心11點開賣

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

【廣編】拼經濟享生活　金興發全民好康券

懶人包／連鎖百貨振興券回饋　「買3千送1500」、「特價再送千元禮券」全在這

「三倍券優惠」懶人包　康是美消費整筆85折、寶雅Switch天天抽

新光三越用振興券買Dyson回賺8千元　飛利浦氣炸鍋現省4600

集合啦「黃阿瑪」運動會！入手衛生紙做超Ｑ勞作　邀貓皇、奴才甩肉動起來

太罪惡！「全家X森永」打造9款邪惡聖品　必吃爆餡牛奶糖包子、脆皮泡芙

用三倍券機會多1倍！量販連4周「1600箱有機蔬菜」等抽　還現拿80元折價金

【廣編】味全龍二連勝！　IG上傳「強勁氣泡噴發」慶祝勝利奪獎金

日常微運動正夯！堅果加乳清蛋白　養成易瘦體質比你想得更簡單

中衛口罩成人8色、兒童2色上架搶　博客來、Yahoo奇摩購物中心11點開賣

見隔壁鄰居放飯　水獺寶寶「2倍速挖門」急哭

KID亂棒痛毆熊熊！　節目偏心采子被抓包認：我捨不得打妳

瘦子也會得脂肪肝！醫曝害「肝臟泡油裡」超地獄成分…4部曲恐慢慢癌化

「預購三倍券」7月底過期未領　郵局補領時間出爐

快訊／高雄、台南市警局長撤換！行政院回應了

《屍速列車2》台灣搶先全球上映！姜棟元射爆活屍洩：我其實不是英雄

棄單數激增！暖男外送員反道謝「提供溫飽」　善舉引1.6萬人讚爆

警專生跑3千昏倒成植物人…中隊長「阻打119」判刑　法官：小學生都知道要打

中職／桃猿爭冠一線希望霸能先發　富邦刻意推出羅力

一機在手隨時歡唱！LINE MUSIC推「去人聲跟唱」　8月與日本同步上線

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

消費熱門新聞

中衛成人8色、兒童2色　電商11點開賣

屈臣氏今開賣摩戴舒口罩1,600盒

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

屈臣氏中衛口罩今開賣「限定3色」1800盒

寶雅今日開賣「夢幻ELSA色」口罩5,000盒

百萬網紅1招「省錢省時」除塵蟎

堅果加乳清蛋白　養成易瘦體質

「全家X森永」必吃爆餡牛奶糖包子、脆皮泡芙

三倍券最大獎！台中購物節抽豪宅

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

才穿3天裂開　網怒：比五月花還薄

紙本振興券Dyson回饋8千元

用三倍券機會多1倍！量販連4周「1600箱有機蔬菜」等抽

更多熱門

相關新聞

紙本振興券Dyson回饋8千元

紙本振興券Dyson回饋8千元

振興券即將在7／15正式上路，全台最大百貨連鎖新光三越，也在今（7／13）宣布實體券回饋，其中家電、3C與化妝品都是亮點，包括Dyson V11無線吸塵器，搭配實體振興券加上特價與信用卡回饋，最多可回贈8,100元，此外飛利浦氣炸鍋也有5,110元的回饋幅度。另外還推出LINE Pay Money加碼LINE POINTS回饋，沒有信用卡也能享優惠。

折扣、送療程都違法！醫美靠「三倍卷推優惠」最重處25萬

折扣、送療程都違法！醫美靠「三倍卷推優惠」最重處25萬

LINE Pay Money嗶進新光三越　響應「振興三倍券」推早鳥禮400點回饋

LINE Pay Money嗶進新光三越　響應「振興三倍券」推早鳥禮400點回饋

收三倍券簡訊！「地獄排列組合」又現形

收三倍券簡訊！「地獄排列組合」又現形

郵局領三倍券不想排隊...蘇貞昌教你這招：現在就去預約！

郵局領三倍券不想排隊...蘇貞昌教你這招：現在就去預約！

關鍵字：

振興券SOGO百貨新光三越遠百微風SOGO

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

八點檔天王爆吃軟飯！

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面