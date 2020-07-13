懶人包／連鎖百貨振興券回饋　「買3千送1500」、「特價再送千元禮券」全在這

▲7／15因振興券將掀起一波購物潮，百貨紙本優惠一次看。（圖／Pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

振興券即將在7／15正式上路，雖可綁定信用卡與多重消費方式，但紙本消費券仍是最多民眾選擇的兌換方式，百貨業者也特別針對紙本振興券，紛紛推出回饋方案吸客，遠百推紙本消費券消費滿3,000元，送總值1,500元抵用券；新光三越除消費3,000元紙本振興券，送1,000元抵用券之外，在上路前夕還祭出30款回饋商品，特定品項「再加贈」400元至1,000元不等的贈品禮券。

全台新光三越

7／9至7／20期間，新光三越購物刷12間指定銀行信用卡，即使未綁定振興券，先享全館消費滿3,000元送300元，名品單櫃消費滿1萬元送500元；7／15至7／19活動期間，持「實體振興券」到店消費，單筆消費滿3,000元就送1,000元抵用金；7／15至7／19期間，新光三越針對12間銀行信用卡，推出消費滿3,000元送200元回饋；聯名卡消費單筆刷3,000元送300元回饋。

7／15起針對館內30款商品推特價「再加贈400元至1,000元不等贈品禮券」，包括Dyson V11無線吸塵器、飛利浦最新款HD9240氣炸鍋、Macbook Air、第七代iPad、雅詩蘭黛、蘭蔻與海洋拉娜等特定組合，均可再加贈限量商品禮券。

全台遠東百貨

遠東百貨近期適逢年中慶促銷，第二波檔期7／10至7／28期間，服飾、家用部門單筆6,000元送300元抵用券；大家電單筆消費滿萬10,000元送1,000元抵用券；保健器材單筆消費滿5,000元送500元抵用券。

針對「實體振興券」從7／15起持振興券到全台遠百，單筆消費滿3,000元送1,500元抵用券，內含500元1張、200元5張，可於特定業種與消費砍門檻達到時抵用，全台限量2萬份。1500元抵用券使用方式，7／15至8／31特定精名品當日單筆消費每滿5,000元，可抵用500元；特定百貨服飾當日單筆消費每滿1,500元，可抵用200元，至多2張；9／1至9／30特定百貨服飾當日單筆費每滿1,500元可抵用200元，至多3張。

SOGO百貨台北店

SOGO百貨台北店於7／7至7／26推「Summer Sale 5折起」優惠，7／15起忠孝復興館使用紙本振興券，於指定業種消費單筆滿3,000元送300元抵用券；餐飲、超市、食品名店單筆滿1,000元送100元抵用券。

敦化館則於7／15至7／26期間，消費滿3,000元以上，內含政府發放實體振興三倍券（並使用SOGO APP 20084開頭之會員條碼累點），即贈「敦化館振興券加碼回饋1,000元折價券」，限量300份。

微風廣場

微風廣場、微風南京、微風南山、微風信義、微風松高、微風台北車站6館，從7／15至7／26期間，使用1,000元紙本振興券消費，即可兌換100元抵用券，使用2,000元可兌換200元抵用券。