女友威脅分手！高雄男借100萬代考費找槍手考進中油…下場慘兮兮

記者洪正達／高雄報導

景氣起伏不定，不少人擠破頭擠破頭進入公門甚至是國營事業，讓「槍手代考」商機無法斗量，高雄地檢署9日起訴代考集團等6名嫌犯，一併查獲的槍手、考生、考生家長等46人緩起訴處分，其中被查獲「走歪路」的考生或考生家長背後的動機相當令人匪夷所思，最讓人詫異的竟有高雄男考生不要「被分手」，借了100多萬代考費，如今被查獲只能等著被公司「砍頭」。

▲檢廉查獲代考集團，進而查出許多考生背後的「動機」。（圖／記者洪正達翻攝）



據了解，這起槍手代考案件中，為了女友一句「考上中油就能說服岳父，不然分手」，1名男子（35歲）於是借貸了100多萬元找上代考集團，雖事後順利考上中油也跟女友結了婚，只是隨著這起案件進入司法程序後，找槍手一事也曝了光，中油也講明，若涉及舞弊將開鍘並移送法辦。

除此之外，也有考生找上代考順利錄取中鋼，但2019年10月入職後才發現，相關的專業術語根本一問三不知，由於程度差距實在太大，主管叫來「再測試」卻過不了關，在2020年2月份離職；另名男考生目前雖就讀國立研究所，學歷其實不差，但其母親實在不忍應是壓力，於是也花錢找代考，雖事後順利入職，但該名考生深怕案件曝光整天提心吊膽，直到被查獲反而鬆了口氣。



