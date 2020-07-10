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主持台中首座捷運宅上梁　盧秀燕批准公文：中捷不得飲食

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▲盧秀燕主持台中首座捷運宅上梁典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕主持台中首座捷運宅上梁典禮，祈求工程順利。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線預計年底通車，沿線有6站7處聯合開發共構站，市府10日上午舉行首座文華高中站住商共構大樓上梁典禮，地上28層、地下6層，市長盧秀燕表示，未來捷運宅完成後，民眾一下樓就可搭捷運，非常便利，她還宣布，日前才批過公文，台中捷運比照其它縣市，車上不得飲食，未來會陸續發布捷運相關管理辦法。

▲盧秀燕主持台中首座捷運宅上梁典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

請繼續往下閱讀...

文華高中站上午舉行住商共構大樓上梁儀式，盧秀燕表示，10多年前她擔任立委時積極爭取台中捷運，當時的總統馬英九、交通部長毛治國都前來主持動工儀式，如今在工程進度已達93%情況下，年底可望通車，沿線主要車站都會進行聯合開發，可規劃住宅、商場、公共設施等，促進周遭繁榮發展。

▲盧秀燕主持台中首座捷運宅上梁典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕主持文華高中站住宅共構大樓上梁典禮。

盧秀燕說，未來台中捷運票價20元起跳，每2公里增加5元，捷運上也比照其他縣市規定一樣不能吃東西，更多捷運相關管理辦法，市府會陸續發布。

▲盧秀燕主持台中首座捷運宅上梁典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

交通局指出，捷運綠線規劃6站7處土地開發共構站，分別位在文心天津路口、文心崇德路口、文心河南路口、文心櫻花路口、文心台灣大道口（2處）以及文心五權西路口，採用公共運輸導向開發模式，以捷運車站為核心，透過民間與公家合作，共同開發土地，帶動周邊經濟發展。

交通局表示，除了文華高中站土地開發場站外，市府5月4日也辦理文心崇德、文心櫻花2處土地開發場站線上招商說明會，市場反應熱烈；另外因為文心、崇德路口基地與文心、櫻花路口基地區位優異，周邊經濟發展成熟，預估總銷金額分別上看27億元與17億元，歡迎投資人遞件申請。

上午上梁典禮，除盧秀燕之外，還有市議員黃馨慧、張廖乃綸、交通局長葉昭甫、投資人冠德建設公司董事長馬志綱、世義貿易公司總經理張霖森等人。

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