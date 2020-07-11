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台中購物節APP下載破10萬次　盧秀燕抽汽車大獎得主驚呼太幸運

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▲▼台中購物節第二周，盧秀燕到太平出席活動時抽出70萬元汽車大獎得主。（圖／台中市政府提供）

▲台中購物節第二周，盧秀燕抽出70萬元汽車大獎得主。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

2020台中購物節開跑進入第二周，購物節APP 10日為止已被下載超過10萬次，消費登錄更高達2億8千萬多元。台中市長盧秀燕11日出席市府舉辦「長億夜市澎湃宴」，除親自上菜，更抽出70萬元汽車、10萬元現金等大獎，得獎者更是驚呼「太幸運！」

台中市經發局今晚在太平區長億里、永成里活動中心籃球場舉辦「長億夜市澎湃宴」，市長盧秀燕穿上圍裙，親自上菜。她也當場抽出台中購物節活動大獎，市值70萬元的汽車由台中南區吳先生獲得，接到市長來電通知，讓他開心大呼「終於有自己的車了！」

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▲▼台中購物節第二周，盧秀燕到太平出席活動時抽出70萬元汽車大獎得主。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕到太平出席活動，親自穿起圍裙上菜。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中購物節第二周，盧秀燕到太平出席活動時抽出70萬元汽車大獎得主。（圖／台中市政府提供）

吳先生說，自己現在就跟女朋友在逛街，要繼續為台中拼經濟，更會把台中購物節的資訊，分享給更多朋友，邀請更多人參加。

另外，10萬元現金由台中南屯區楊小姐獲得，她遲遲不可置信詢問「真的假的？」驚喜表示要將這筆獎金存下來買房。另市值6萬元的電動機車則由台中南區賴先生獲得。

盧秀燕強調「拼經濟、再拼經濟！」，她說，長億夜市是台中第10個道路型合法夜市，是最新的觀光美食焦點。藉由台中各項在地美食，歡迎大家到富有人情味及許多夜市商圈美食的台中市消費。

經發局也說，長億夜市澎湃宴以傳統辦桌方式完整呈現，集結各攤經典菜色，包括新鮮蚵仔煎、蒜香鮮蝦、麻油豬肝、露天牛排、鴨肉羹等14道菜色，及阿聰師小芋仔伴手禮，道道都是長億夜市料理中的拿手好菜。即日起至7月15日，長億夜市推出聯合促銷，有24家攤商推出所有商品折10元、滿200元折20、30元或加送額外禮等；長億夜市攤商都是這次台中購物節的優惠店家，消費金額將「3倍計」，抽獎機會可更快速累計。

▲▼台中購物節第二周，盧秀燕到太平出席活動時抽出70萬元汽車大獎得主。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕與貴賓邀請民眾到台中購物、享受美食。（圖／台中市政府提供）

經發局表示，此次長億推出「美食澎湃宴」，除慶祝夜市取得合法化，也讓民眾知道夜市裡有許多值得品嘗的美味小吃，市府將逐步規劃設置硬體設施，提高夜市能見度；另今年也會輔導攤商，參加經濟部辦理的優良市集及樂活名攤評核認證，提升攤商各項營業條件，同時強化行銷宣傳、衛生清潔及營業秩序管理，營造更友善的消費環境。

今日活動現場，經發局長張峯源、民政局長吳世瑋、市議員李麗華、張玉嬿、蔡耀頡、太平區長許貴芳、長億夜市主任委員楊世全等人及多位地方里長皆到場共襄盛舉。

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