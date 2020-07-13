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金門牛群染「牛結節疹」疑似案例增至20場...計撲殺82頭

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▲驗出甲類疾病「牛結節疹」...金門撲殺23頭牛！暫停牛隻、生鮮牛肉輸往本島。（圖／記者林民揚翻攝）

▲金門牛群驗出甲類疾病「牛結節疹」。（圖／記者林民揚翻攝）

記者許展溢／台北報導

農委會牛結節疹（LSD）緊急應變小組今（13日）下午召開疫情現況和防疫處置作為記者會，截至目前金門縣已計完成撲殺82頭染病牛隻，案例場周邊3公里有48場，後續出現10場案例，案例場周邊3公里外目前已訪視152場，其中有疑似案例20場，已排定執行防疫處置工作。

中興大學教授莊士德表示，金門疫情擴散，首要必須降低病媒蚊數量，不要傳播到本島，需要更多人努力，開始在金門及小金門附近島嶼要做好防止病媒蚊擴散動作，該地區感染後，疫情嚴重影響，一定要把剩下來的動物照顧好，避免擴及台灣，最好是緊急進口疫苗，波及台灣是很重要措施。台灣大學教授鄭謙仁也說，防治目前都根據OIE做法進行，應緊急進口疫苗。

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▲▼牛結節疹防疫小組會議報告,興大獸醫系副教授 莊士德。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

▲莊士德認為應緊急進口疫苗防疫。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

農委會主委陳吉仲表示，牛隻體型龐大，為防止萬一本島受影響，將跟環保署盤點焚化爐工作，同時做好環境清潔及蚊蠅防除等工作，降低疫病入侵的風險。農委會副主委黃金城說，將啟動全金門病媒蚊清除動作，和整體環境。至於疫苗？黃金城說，已啟動國際採購，已找到標的，希望疫苗跟發病的病毒相近，是在荷蘭跟南非有做這樣的生產，已經訂1萬劑量疫苗，希望盡快讓疫苗運輸回台，是活毒疫苗非常有效，也就是在發病之前使用，都可以壓下病毒。陳吉仲補充，是金門要打疫苗，非本島，減少病毒造成死亡等狀況，會用最快速度進口。

▲▼牛結節疹防疫小組會議報告,農委會主委陳吉仲。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

▲▼陳吉仲說，會用最快速度進口疫苗。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

▲▼牛結節疹防疫小組會議報告,農委會主委陳吉仲。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

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