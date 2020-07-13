捐贈公益帳號助弱勢兒少線上學習　黃偉哲：線線相連學習無礙

▲PaGamO平台創辦人葉丙成教授，代表素養品學堂捐贈200組線上學習帳號給市府，將提供給台南市弱勢兒少使用，黃偉哲市長並親自上線體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲關心弱勢家庭兒童學習權益，因應數位學習時代的來臨，13日由PaGamO平台創辦人葉丙成教授，代表素養品學堂捐贈200組線上學習帳號給市府，市值超過200萬，將提供給台南市弱勢兒少使用。

葉丙成教授並與黃偉哲市長親自上線體驗，強調公私協力合作，共同為弱勢兒少建立起「線線相連 學習無礙」的數位學習環境與資源。

葉丙成教授與黃國珍老師共同創立PaGamO素養品學堂，發起「素養傳愛公益捐贈合作-ONE for ONE弱勢兒少提升閱讀素養支持計畫」，即每售出1個PaGamO素養品學堂學習帳號，就會有1位弱勢兒少或得線上學習的機會，讓弱勢兒少的閱讀和學習得以實現。

葉丙成教授強調兒少的閱讀培養，提供孩子自我訓練「訊息擷取」、「統整解釋」、「省思評鑑」三面向的素養能力，希望可以運用科技，讓閱讀素養的養成跳脫傳統，讓學習這件事變得有趣，PaGamO正是這樣的平台。

台南市社會局表示，為了支持失業、離婚、單親、隔代教養、經濟弱勢等家庭，運用公益彩券盈餘經費，結合轄內社福團體布建30個兒童及少年社區照顧據點，提供871位弱勢兒少照顧與輔導資源，以就近服務與全人適性發展為目標，陪伴這些孩子，提供一個讓孩子下課後有一個安心讀書、等待父母工作結束回家的地方。社會局希望透過「PaGamO素養品學堂」，能夠提升弱勢兒少們的閱讀學習能力，不在求學過程中吃虧。

黃偉哲市長表示，非常感謝PaGamO這樣子的一套好的軟體，能夠對於我們孩子的學習有些幫助，暑假就快要到了，再過幾天就要放暑假了，市府很期待在暑假的過程中，孩子不是整天沉迷在線上遊戲，而是能夠醉心在線上學習，那這點是非常非常感謝，也希望藉著這次的合作，我們請社會局跟教育局一起聯手，能夠跟各位老師一起公私協力能夠讓孩子學習更給力、更有力，他祝福線上的學習系統能夠完美成功，素養品學堂的整體的活動，相信在全國各地都會發光發熱、尤其在台南市更有很好的成果。

黃偉哲市長非常感謝閱讀優有限公司及品學堂文化有限公司嘉惠台南市兒少，並讚揚PaGamO運用遊戲與科技融入學習，培養兒少將知識轉化成認世界各種議題、洞察問及解決力量的能力。黃偉哲市長也表示，會率領市府團隊持續透過教育、改善福利來推動並落實兒少權益，同時也希望透過公私協力的方式關懷弱勢，打造台南成為更美好的幸福城市。

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