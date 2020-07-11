2020運動在南科戴資穎帶領科技人重啟　黃偉哲：祝福南科成為台灣之光

▲南科管理局舉辦的「運動在南科」重新啟動，並再次邀請到羽球「世界球后」戴資穎小姐站台代言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「2020 運動在南科」受全球新型冠狀病毒疫情影響而延期，仍不減科技人運動風氣的滋長茁壯，南科管理局舉辦的「運動在南科」11日重新啟動，並再次邀請到羽球「世界球后」戴資穎小姐站台代言。

台南市長黃偉哲偕同科技部前部長陳良基、南科管理局長林威呈、南科企業代表及立委郭國文到場共襄盛舉，開啟南科園區運動圖樣的氣球，象徵南科展開一系列體育活動，持續朝健康園區的目標邁進，總計有3000多人參與系列活動。



台南市長黃偉哲表示，南科產業聚落為市府亟力推動的雙引擎之一，南科第三期園區擴編為帶動台南發展的重要基石，南科企業包含台積電等投資也為台南帶來很多就業機會，提升經濟競爭力，期待可吸引更多優質廠商進駐、投資台南，祝福南科廠商成為台灣之光，「小戴加油，台南加油」。





南科管理局長林威呈表示，南科超級代言人戴資穎自3月16日於全英公開賽第3度奪冠後，因新冠肺炎疫情影響，國際賽事停擺，這場在南科與台積電選手PK的羽球友誼賽，成為小戴球后重返世界第1積分排名的第1場公開賽，現場湧現許多小戴鐵粉，不斷揮舞喜愛小戴、台積最強等手舉牌，因場內座位有限，主辦單位貼心地在賽場外搭設電視牆進行實況轉播，讓場外觀眾也能同步欣賞選手們精湛的球技。

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本次園區多家廠商高階主管親自出席響應，台達電子、南茂、台積電、群創、康寧等公司在健走沿途設置中繼站，準備新鮮水果、運動飲料、小點心等，為健走民眾加油打氣，期待這一系列活動可以在南科掀起一股運動風潮，讓園區員工有更好的體力，結合腦力創造更高的產品附加價值，也結合南科周邊居民及園區內各企業，透過健走、羽球友誼賽及園遊會等運動活動，盡情抒發工作上的壓力，並與不同的參賽者間相互交流。



市府表示，在疫情過後，今年的2020台南古都國際半程馬拉松及曾文水庫馬拉松將分別於10月18日及12月13日辦理，一齊活絡台南市運動風氣。

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