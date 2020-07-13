估國際社會1年平復　柯文哲：疫情到明年6月解決

▲柯文哲出席國際輪世界年會萬人反獨公益路跑宣傳記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

為宣傳將於2021年6月12日至16日在台北舉辦的「2021臺北國際扶輪世界年會」，「2021臺北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」即將於今年11月1日在總統府前廣場開跑，台北市長柯文哲13日出席宣傳記者會，他認為運氣不錯，以目前國際的社會適應能量，在一年差不多大概會平復掉，所以應該明年6月可以如期舉行，如果是（辦在）今年的話就慘了。

柯文哲指出，從1994年李登輝當總統的時代在台灣辦了一次，隔了27年以後，明年又要回到台灣辦，「坦白講，有時候我覺得我們運氣不錯」，因為疫情到明年六月應該差不多解決了，如果是今年的話就慘了，「所以我媽媽每次都跟我說，那不是你厲害，那是天要助你」，因為上一次世大運，不曉得拜媽祖有沒有效，不過三個颱風90度轉彎。

柯文哲笑稱，這次他也算運氣好，「因為東京奧運是完蛋了」，活動是明年，還有一年的時間，以目前國際的社會適應能量，在一年差不多大概會平復掉，所以應該明年6月可以如期舉行，到時候有超過100個國家，4萬名福論社社友來台灣。

柯文哲表示，扶輪社是高社經團體，非常期待城市行銷、經濟發展，甚至國際連結，特別是台灣在國際上，如果以國家為名義是受阻礙，可是以城市為名義就比較難去阻擋，不管在整個國家外交甚至經濟發展、行銷上非常重要，也因為這樣，他一定100%支持。