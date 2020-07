官方推特直接預告　新一代Google Nest將現身

▲新一代Google Nest。(圖/Google官方)

記者邱倢芯/綜合報導

根據Google Nest官方推特的貼文指出,「深呼吸並做好準備,本週一(美國時間)將有特別的事情將發生。」似乎暗指著,新一代的Google Nest裝置將於美國時間7/13(台灣應為7/14)推出。

綜合外電指出,先前新一代的Google Nest被發現早已通過美國聯邦通訊委員會(FCC)的認證,而向來「最沒有秘密」的Google也在相關認證被發現後,便隨即在官方推特上釋出兩支新品亮相的預告影片。

而其中一支官方影片上寫著「深呼吸並做好準備,本週一將有特別的事情將發生。」隨即就有許多人連想到這支影片暗指的可能是新一代的Google Nest裝置。

據傳,Google新一代的智慧音箱造型將有別於以往,是以圓角長方盒的方式來加以設計,且新裝置將擁有比Google Home更大的揚聲器,並與Amazon echo一般具備垂直站立的功能。在底部的部分有一個橡膠底座,背面有一個電源插孔,還有一個靜音開關。

Take a deep breath and prepare. Something special is coming this Monday. pic.twitter.com/EV850z5bU7