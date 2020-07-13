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官方推特直接預告　新一代Google Nest將現身

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▲Google Nest。（圖／Google官方）

▲新一代Google Nest。（圖／Google官方）

記者邱倢芯／綜合報導

根據Google Nest官方推特的貼文指出，「深呼吸並做好準備，本週一（美國時間）將有特別的事情將發生。」似乎暗指著，新一代的Google Nest裝置將於美國時間7/13（台灣應為7/14）推出。

綜合外電指出，先前新一代的Google Nest被發現早已通過美國聯邦通訊委員會（FCC）的認證，而向來「最沒有秘密」的Google也在相關認證被發現後，便隨即在官方推特上釋出兩支新品亮相的預告影片。

而其中一支官方影片上寫著「深呼吸並做好準備，本週一將有特別的事情將發生。」隨即就有許多人連想到這支影片暗指的可能是新一代的Google Nest裝置。

據傳，Google新一代的智慧音箱造型將有別於以往，是以圓角長方盒的方式來加以設計，且新裝置將擁有比Google Home更大的揚聲器，並與Amazon echo一般具備垂直站立的功能。在底部的部分有一個橡膠底座，背面有一個電源插孔，還有一個靜音開關。

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