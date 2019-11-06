雷射光居然能駭入智慧裝置！iPhone、Siri全中鏢

▲光指令。（圖／翻攝自arstechnica）

記者陳心怡／外電報導

外媒報導，使用雷射筆、雷射動器和音頻功率放大器等裝置，可以用「光指令」（Light Commands）入侵內建微機電系統（MEMS）麥克風的智慧設備。也就是說，和大家平常生活中會用到的Siri、Google Home、HomePod和Amazon Echo，有心人士都可以用雷射光從數百英呎外入侵，藉此瀏覽網站、定位追蹤，甚至是解鎖和啟動車子。

研究員發現，只要駭客用光線接觸到智慧音箱的麥克風設備，就可以透過光指令模式從遠處入侵，從另一棟建築物的高處、遠至110公尺的距離，用雷射光穿透窗戶玻璃照射裝置，注入自己的命令指示。

許多的語音控制系統，不強制用戶進行身份驗證，因此攻擊通常可以在不需要密碼或PIN碼的情況下進行。即使系統要求對某些操作進行身份驗證，由於許多設備都不會限制用戶可以進行的猜測次數，因此最終還是可以解鎖 PIN 碼。

▲有心人士可以從另一棟建築物的高處入侵智慧裝置。（圖／翻攝自arstechnica）

這種新穎的攻擊方式背後的運作原理，是把低功率雷射光照射到智慧音箱的麥克風，就能遠端啟動語音助理功能。但這項技術也有幾個侷限，例如攻擊者必須直接瞄準目標，並且能準確的將雷射光定位在設備麥克風上。

研究人員擴大測試範圍，發現不只有智慧音箱，只要是有 MEMS 麥克風的設備，都容易受到光指令攻擊，像是 iPhone或電腦，甚至還可以控制智慧家庭相關設備，例如：開關家門或是網路下單消費等等。

然而，光指令的成本相當便宜，研究員只要買一隻雷射筆、雷射驅動器和一個音頻功率放大器，總共花費不到 400 美元（約新台幣12,260元），就能成功入侵裝置。因此，目前研究團隊也與蘋果公司、Google、亞馬遜以及其他企業合作，共同提出預防措施，避免科技災害發生。

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