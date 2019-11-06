　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

雷射光居然能駭入智慧裝置！iPhone、Siri全中鏢

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲光指令。（圖／翻攝自arstechnica）

▲光指令。（圖／翻攝自arstechnica）

 記者陳心怡／外電報導

外媒報導，使用雷射筆、雷射動器和音頻功率放大器等裝置，可以用「光指令」（Light Commands）入侵內建微機電系統（MEMS）麥克風的智慧設備。也就是說，和大家平常生活中會用到的Siri、Google Home、HomePod和Amazon Echo，有心人士都可以用雷射光從數百英呎外入侵，藉此瀏覽網站、定位追蹤，甚至是解鎖和啟動車子。

研究員發現，只要駭客用光線接觸到智慧音箱的麥克風設備，就可以透過光指令模式從遠處入侵，從另一棟建築物的高處、遠至110公尺的距離，用雷射光穿透窗戶玻璃照射裝置，注入自己的命令指示。

許多的語音控制系統，不強制用戶進行身份驗證，因此攻擊通常可以在不需要密碼或PIN碼的情況下進行。即使系統要求對某些操作進行身份驗證，由於許多設備都不會限制用戶可以進行的猜測次數，因此最終還是可以解鎖 PIN 碼。

▲光指令。（圖／翻攝自arstechnica）

▲有心人士可以從另一棟建築物的高處入侵智慧裝置。（圖／翻攝自arstechnica）

這種新穎的攻擊方式背後的運作原理，是把低功率雷射光照射到智慧音箱的麥克風，就能遠端啟動語音助理功能。但這項技術也有幾個侷限，例如攻擊者必須直接瞄準目標，並且能準確的將雷射光定位在設備麥克風上。

研究人員擴大測試範圍，發現不只有智慧音箱，只要是有 MEMS 麥克風的設備，都容易受到光指令攻擊，像是 iPhone或電腦，甚至還可以控制智慧家庭相關設備，例如：開關家門或是網路下單消費等等。

然而，光指令的成本相當便宜，研究員只要買一隻雷射筆、雷射驅動器和一個音頻功率放大器，總共花費不到 400 美元（約新台幣12,260元），就能成功入侵裝置。因此，目前研究團隊也與蘋果公司、Google、亞馬遜以及其他企業合作，共同提出預防措施，避免科技災害發生。

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
帶小三回家「開啪」！妻破門撞見衝刺ing　人夫惱羞猛推..她
火化發大財！黑心殯儀館「疊18具屍體一起燒」骨灰秤重分裝給家
直播／被爆失業砸7200萬買南港豪宅！韓國瑜親上火線回應了
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

YouTube Music登台擔不擔心？KKBOX總裁：該擔心的是Spotify

雷射光居然能駭入智慧裝置！iPhone、Siri全中鏢

KK ID、KK Points登場　KKBOX推出全新服務機制

雙11 iPhone搶起來！中華電快閃加碼優惠iPhone XR只要1折起

Office御三家合體！微軟為手機推出三合一Office App

微軟宣布推出雲端量子電腦服務Azure Quantum　不讓IBM、Google專美於前

果粉有錢還是捨得花？　美國iPhone 用戶擁有智能手錶比重是Android用戶兩倍

Speedtest公布9月全球網速排名　台灣這回擠進前20名

臉書再爆隱私疑雲　100名外部App開發人員不當存取用戶資料

YouTube Music在台登場　訂閱Premium可免費試用3個月

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

YouTube Music登台擔不擔心？KKBOX總裁：該擔心的是Spotify

雷射光居然能駭入智慧裝置！iPhone、Siri全中鏢

KK ID、KK Points登場　KKBOX推出全新服務機制

雙11 iPhone搶起來！中華電快閃加碼優惠iPhone XR只要1折起

Office御三家合體！微軟為手機推出三合一Office App

微軟宣布推出雲端量子電腦服務Azure Quantum　不讓IBM、Google專美於前

果粉有錢還是捨得花？　美國iPhone 用戶擁有智能手錶比重是Android用戶兩倍

Speedtest公布9月全球網速排名　台灣這回擠進前20名

臉書再爆隱私疑雲　100名外部App開發人員不當存取用戶資料

YouTube Music在台登場　訂閱Premium可免費試用3個月

拉屎後倒下狂睡1hr！黃牛撞爛籬笆闖庭院　她睡醒一看震驚了

外食族看過來　怎麼樣吃才不會得到「大腸癌」？

深田恭子只穿白背心「E級豪球」炸出！　微濕撩髮：讓我在你房間一整年

誰是乾拌麵之王？《人來瘋好菜》12強乾拌麵比拼...還有創意料理

韓國瑜千萬豪宅…李佳芬閨蜜也有買　高美蘭：用自己打拚的錢難道有罪嗎？

超惹火！賴琳恩「螞蟻腰+翹臀」秀性感S曲線　神級美腿不科學

下午狂打呵欠！營養師推「換季4飲食」吃完精神up...情緒緊繃更要看

12強／坂本勇人拔除第1棒　稻葉篤紀對抗左投排新打線

台灣第一位！彭誠浩力挺棒球運動　榮獲日本政府頒贈「旭日小綬章」

泰國南部2安全檢查站遇襲「釀15死4傷」！　當局疑穆斯林叛軍犯案

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

3C家電熱門新聞

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

淘寶壓境砸上億　蝦皮、PChome剉咧等

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等

Google Maps介面大改版！「彩色圈圈」消失　安卓先行...iOS再等等

Apple也擋不了！17款App內藏木馬病毒

Apple摺疊手機專利曝光

影／3C達人教你一鍵下載App　從此不再花冤枉錢買大容量

中華電快閃加碼優惠iPhone XR只要1折起

一元iPhone 11 Pro有機會帶回家　LINE購物「1111全球狂購節」祭賺點四重奏

AirPods Pro過NCC認證

三星Galaxy S11將搭載潛望式鏡頭

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

更便宜的三星Galaxy S10 Lite外觀設計曝光！

Speedtest公布9月全球網速排名

更多熱門

相關新聞

最新市調！美國iPhone 用戶擁有智能手錶比重是Android用戶兩倍

最新市調！美國iPhone 用戶擁有智能手錶比重是Android用戶兩倍

外媒 MacRumors 報導，消費者情報研究合作夥伴機構（Consumer Intelligence Research Partners）的最新數據顯示，美國 35％ 的 iPhone 購買者擁有智能手錶，反觀Android用戶，只有16％擁有智能手錶。這說明iPhone 用戶購買智能手錶的比率是 Android 用戶的兩倍以上。

台積電觸311.5元新高　市值破8.07兆元

台積電觸311.5元新高　市值破8.07兆元

台積電續創新高、市值破8兆　台股收11,644點再刷29年新高

台積電續創新高、市值破8兆　台股收11,644點再刷29年新高

iPhone 5 斷網別擔心！連接電腦用iTunes更新至iOS 10.3.4還有救

iPhone 5 斷網別擔心！連接電腦用iTunes更新至iOS 10.3.4還有救

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

關鍵字：

雷射光語音裝置iPhoneGoogle HomeSiriAmazon Echo光指令雷射筆

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面