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Google Nest 真正有「影」！　官方釋出全新智慧音箱外型

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▲Google Nest。（圖／Google官方）

▲新款智慧音箱Google Nest。（圖／Google官方）

記者謝仁傑／綜合報導

Google官方流出新一代智慧音箱「Google Nest」的照片，有別於Google Home或是Apple HomePod的圓枕狀，新款Google Nest的面料看起來是織物包覆，外型呈圓角長方盒設計，簡約新潮且令人耳目一新。

新款Google Nest具備比Google Home更大的揚聲器，且與Amazon echo一般具備垂直站立的功能，不過後者呈圓柱狀，幾乎就像是一個縮小且垂直豎立的Google Home Max。

此外，在底部的部分有一個橡膠底座，背面有一個電源插孔，還有一個靜音開關。

Google為新款音箱拍了一支宣傳片，因此幾乎可以確定Google Nest的外型。事實上，在日本提交給監管機構的文件中，Google就已經透露了這款新的設備，除此之外，Google fans們也期待Pixel 4a能夠儘早出現。

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