首屆「國小世界盃全國足球賽」　台中清水國小勇奪冠軍　

▲清水國小榮獲「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」冠軍。（圖／清水國小提供）

記者白珈陽／台中報導

教育部體育署主辦、迷你足球協會承辦的「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」，經過3天的奮戰，清水國小脫穎而出，榮獲今年的冠軍。校長洪瑞佑表示，這都是學校教練指導、家長陪伴及無私奉獻的結果，教育部補助此賽事經費也是成就孩子夢想的幕後推手。另外，清水當地部分餐飲商家為慶祝，也讓清水國小學生到店用餐打折，一起分享喜悅。

這次比賽自5月份開打，全國22縣市共有400多隊報名，因受疫情影響，總決賽延至7月10日才舉辦。清水國小一路過關斬將，闖入最後冠軍戰，奪得金盃。在個人獎項中，蔡鎰澤同學獲選「最有價值球員」（MVP），而「金手套」獎，則由當家門將陳立鈞同學獲獎。

洪瑞佑表示，能贏得這次比賽，是天時、地利、人和皆俱備。冠軍戰比賽時間在下午4點開打，這時間剛好是選手們每天頂著烈日、揮汗練習的時間。在這個時間比賽，往往也是小朋友潛力最能發揮的時刻；人和方面，選手是同班的同學，平日就生活、學習在一起，因此彼此間的默契十足，大部份球員自幼兒園時期就跟著唐駿榮、張禾諭兩位教練練球，長期下來，教練與球員間培養了高度的信任感，因此全隊能上下一心；總決賽雖遠在台北進行，但學校選手的父母親、家人們都暫時放下手邊工作，從台中趕來台北為小朋友加油打氣，啦啦隊氣勢驚人，著實振奮全隊的士氣。

▲選手們每天頂著烈日、揮汗練習。

洪瑞佑說，這份榮耀是學校教練終年無休指導，家長長期陪伴及無私奉獻的結果；另外教育局同意讓學校設立體育班，長期挹注資源，聘請專業教練，讓這群愛運動、愛踢球的學童有更多的時間練球。教育部體育署辦理這次賽事並補助比賽的相關經費，都是成就這群孩子夢想的幕後推手。也希望未來能幫助學校改善球場品質及週邊硬體設備，讓清水這文化小鎮，將來也是足球發展的重鎮，讓更多愛踢球、有夢想的孩子到清水來追球。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

女山友挑戰佳陽山摔倒小腿骨折 黑鷹直升機吊掛救出

警察朝鑾轎「鞠躬55下」白沙屯媽被感動！轉往派出所停駕10分鐘

男女攻頂唐麻丹山「蝴蝶谷」…他突抽搐倒下 送醫不治！



