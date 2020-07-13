高雄「舞廳前砍死人」　蘇貞昌撂重話要究責：找負責縣市的警察局長





▲蘇貞昌出席警政署活動。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌13日上午出席警政署警察防疫尖兵表揚活動，感謝基層員警辛勞。不過，面對前幾日高雄爆發「舞廳前砍死人」治安事件，蘇貞昌也說了重話，強調總統蔡英文很憂心、自己很難過，「獎勵要從基層開始，究責要找負責一個縣市的局長」。

蘇貞昌表示出席基層員警表揚活動，強調前幾日和總統蔡英文談話時總統非常肯定警察。不過，他也提到，「我現在要講的，也是總統特別講的，也是我的感想，我也要講幾句醜話。」

蘇貞昌說，看到這些日子有比較多的治安事件，「總統表示非常憂心，我感到很難過。」他指出，活動中的行動劇演到自從刑法修改以後，對警察執法有利值勤，怎麼還會完全不顧警察辛苦、無視警察辛苦，還有這麼多治安開槍事件，「甚至十天開兩次」。

蘇貞昌表示，「我過去就在夜店、舞廳發生的治安事件講局長要負責，我不願意再講第二次，但為什麼同一地點，去年十一月才講過一次，現在又發生。打架都不可以了，現在還在舞廳門口砍死人，這還得了？這把我們警察長年的辛苦，結果又變成這個事件的報導，使得警察整個形象被抹上一筆難堪，總統憂心我很難過。」

蘇貞昌指出，今天來獎勵防疫尖兵，都是最基層的警察，「我覺得獎勵要從底層開始，但是究責要從負責一個縣市的局長跟相關負責的主管，為什麼對於相關治安情況訊息的掌握不能掌握好？不能防止？為什麼這些業者始終不怕？始終如此囂張？這我們要拿出決心也要拿出能力，要讓全國對警察表示高度肯定之餘，不要再有這種憾事發生，讓人民可以安居樂業。」

蘇貞昌強調，今天藉著這個場合，要特別再次鼓勵基層警察辛苦，感謝各位努力，也對相關事件感到難過，各縣市局長一定要更進一步好好努力，堅守崗位做好工作，不要讓這種事情發生，影響人民對警察好感，政府一定全力支持警察同仁。