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內蒙古1人確診鼠疫！「15接觸者」全部隔離　WHO：有機率人傳人

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▲▼紐約老鼠。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲內蒙古1人感染腺鼠疫，隔離15密切接觸者。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸內蒙古巴彥淖爾市4日傳出有1人感染鼠疫，內蒙古自治區衛生健康委7日表示，目前已發現有3個鼠疫疫點，1名確診病例與15名密切接觸者均實施隔離觀察。世衛組織（WHO）發言人哈里斯（Margaret Harris）表示，鼠疫病例的危險性不高，他們正在密切關注、監控相關情況。

內蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗醫院4日有1名牧民身體不適就醫，5日經多名醫生診斷後確定感染腺鼠疫病例，當地政府隨即發布「鼠疫防控3級預警」。內蒙古自治區衛生健康委7日表示，內蒙古目前發現有3個鼠疫疫點，1名確診病例與15名密切接觸者均實施隔離觀察。

事實上，鼠疫是鼠疫桿菌引起的自然疫源性疾病，傳染性強，「人群普遍易感染」，是危害人類最嚴重的烈性傳染病之一，屬於國際檢疫傳染病，更位列陸法定甲類傳染病之首。

WHO發言人哈里斯7日在日內瓦記者會表示，他們目前已與大陸、蒙古國相關部門協調，隨時監控疫情的發展情況，「我們認為，（鼠疫病例）危險性不高，但我們正在密切監控局勢發展」。

WHO聲明，鼠疫通過「跳蚤叮咬」或「與感染動物骨骼、內臟直接接觸者」可能會染病，腺鼠疫很難人傳人（有低機率人傳人），潛伏期為1天至7天。針對鼠疫細菌，使用抗生素治療相當有效，若早期診斷和早期治療，出現症狀24小時內可以挽救性命。

香港衛生署指出，「腺鼠疫」一般很難在人與人間直接傳播，除非接觸到受感染者淋巴結膿液。而「肺鼠疫」傳染性就很高，可透過吸入患者飛沫在人與人間傳播。

據悉，內蒙古2019年11月曾通報4例鼠疫病例，其中2例還是更加致命的肺炎性鼠疫。蒙古國西部（靠近俄羅斯阿爾泰共和國地區）近期也發現2名鼠疫病例，該國政府已採取必要的防疫措施。

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