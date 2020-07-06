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陸官方通報內蒙古「腺鼠疫」確診1人　急發3級預警...不明發燒、急死全要通報！

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▲▼紐約老鼠。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鼠示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

大陸內蒙古4日驚傳有人感染鼠疫，當地政府發布「鼠疫防控3級預警」。據內蒙古巴彥淖爾市衛生健康委員會網站消息，有一名牧民確診為腺鼠疫，目前已接受隔離治療。

巴彥淖爾市烏拉特中旗溫更鎮1名牧民身體不適，在烏拉特中旗人民醫院就診期間，5日經專家組確診為腺鼠疫病例。據了解，患者發病前曾在鼠疫疫源地內活動，目前病情平穩。

專家再度提醒大眾，嚴防鼠疫須做好「三不三報」。「三不」：不私自捕獵疫源動物、不剝食疫源動物、不私自攜帶疫源動物及其產品出疫區；三報：發現病（死）旱獺及其他動物要報告、發現疑似鼠疫病人要報告、發現不明原因的高熱病人和急死病人要報告。

另外應保持良好的個人衛生習慣，盡量避免去人群擁擠場所，去醫療機構就診或個人出現發熱、咳嗽等相關症狀時要及時佩戴口罩；若懷疑自己與病例有過接觸可向當地疾控部門主動申報，取得專業指導，一旦出現發熱、咳嗽、淋巴結疼痛、咯血或出血等症狀時應及時就醫。

巴彥淖爾市衛生健康委員5日會發佈預警，民眾在預警期間發現病（死）動物務必通報、發現疑似鼠疫病人要通報、發現不明原因的發燒病人和急病死者要通報，進入鼠疫疫源地務必謹慎，如有鼠疫疫源地的旅居史，出現發燒等不適症狀時，務必及時到指定醫院就診。預警時間為通告發布後持續到2020年底。

►戴口罩更要保養

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