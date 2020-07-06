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急發3級警告！內蒙古牧民染「腺鼠疫」...北京疾控中心回應了

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▲▼紐約老鼠。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸在2019年11月也曾爆發過鼠疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸內蒙古烏拉特中旗人民醫院4日通報有1人疑似感染腺鼠疫病例，當地政府緊急發布「鼠疫防控3級預警」。對此，北京市疾控中心也在6日警告，去草原時做好個人防護，不接近不食用野生動物，不在草原露營過夜。

綜合陸媒報導，染疫的是一位牧民，在感到身體不適後前往烏拉特中旗人民醫院就診，並在5日被專家確診為腺鼠疫病例，目前病情穩定，正接受隔離治療中。

巴彥淖爾市衛生健康委員5日會發佈預警，民眾在預警期間發現病（死）動物務必通報、發現疑似鼠疫病人要通報、發現不明原因的發燒病人和急病死者要通報，進入鼠疫疫源地務必謹慎，如有鼠疫疫源地的旅居史，出現發燒等不適症狀時，務必及時到指定醫院就診。預警時間為通告發布後持續到2020年底。

▲▼北京疾控中心副主任龐星火。（圖／CFP）

▲北京疾控中心副主任龐星火。（圖／CFP）

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火也在6日的記者會中強調，如果民眾出現發燒等症狀，前往就診時應該要主動告知草原和野生動物接觸史，以協助診斷。於門診、急診、發燒門診的醫務人員，也要掌握鼠疫症狀和診斷標準，加強對患者的旅行史和接觸史問詢，做好準確及時的診斷和處置。

除了通報外，當局也提醒，平時也應該要保持良好的個人衛生習慣，盡量避免去人群擁擠場所，去醫療機構就診或個人出現發燒、咳嗽等相關症狀時要及時佩戴口罩；若懷疑自己與病例有過接觸可向當地疾控部門主動申報，取得專業指導，一旦出現發熱、咳嗽、淋巴結疼痛、咯血或出血等症狀時應及時就醫。

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