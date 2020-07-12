民進黨台南市黨部主委宣誓就職　讓政治與社會結合鞏固基層支持力量

▲民進黨台南市黨部於永康區桂田酒店，舉行第6屆主任委員潘新傳（右） 、評召邱志初及執評委宣誓就職典禮，由民進黨中央黨部副秘書長林飛帆監誓與監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部12日於永康區桂田酒店，舉行第6屆主任委員潘新傳、評召邱志初及執評委宣誓就職典禮，由民進黨中央黨部副秘書長林飛監誓與監交，將象徵黨部的印信，由前主委黃先柱交到新任主委潘新傳手中。

林飛帆表示，民進黨在台南市擁有很紮實的基礎，尤其在今年的總統大選拿了近7成的選票，6席立法委員全壘打良好的戰績，更足以顯現黃先柱前主委的努力，以及現任主委潘新傳，當時擔任蔡英文總統台南競選總部的帷幄運籌，未來將擔起民進黨在台南市黨部的重擔，繼續將民主的精神在地方深化。

台南市長黃偉哲致詞表示，感謝前主委黃先柱為民進黨在基層打下非常好的基礎，讓民進黨每次的選戰都能夠凝聚黨員的認同，繼之發揮綿密的組織戰力；現任主委潘新傳更是從基層開始，台南民主運動與選戰無役不與，並將組織規劃的有條有理，平時做情感聯誼，一到選戰開始全體齊心，成為黨籍候選人強而有力的後盾；台南市議會郭信良議長致詞，肯定民主前輩一路走來為台灣民主的努力，立委郭國文、賴惠員，台南市議會民進黨團總召邱莉莉接續上台致詞。

潘新傳表示，加入民進黨30多年，一路走來從街頭運動到政黨輪替，到現在人民成為台灣的主人，新傳始終抱持著謙卑的心，實踐民主進步黨的精神，「清廉、勤政、愛鄉土」，一步一腳印累積基層組織；未來更加秉持初衷，讓市黨部成為黨員溝通的橋樑，掌握基層心聲，讓服務接地氣，共同為黨務與台灣的民主努力。

台南市黨部也將成為結合社會力跟政治力的交流平台，鞏固基層社團組織，照顧資深黨員、培植新生代，近期將舉辦「青年入政營隊」、「資深黨員聯誼活動」，並陸續與地方社團交流，讓市黨部能夠成為黨員們最溫暖的家。

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