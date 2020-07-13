百靈7系列自動清洗電鬍刀　父親節優惠送空氣清淨機

▲百靈新款「7系列360°暢型貼面電鬍刀」，看準父親節市場。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著疫情減緩，許多民眾都漸漸回復到過往的生活，6／7台灣正式解封後，首個感謝家人的節日「父親節」就要來臨，百靈推出旗下新款7系列360°暢型貼面電鬍刀，強調貼面刀頭加上「平衡力軸科技」，可以360度靈活轉動，就像人類手腕一般，主打父親節市場。

隨著時序進入7月中旬，振興券想好要買什麼了嗎？別忘記8月初即將迎來父親節，一向是父親送禮熱門選項的電鬍刀，搭上百貨等實體通路優惠，感覺划算就先搶一波。

全新BRAUN 7系列360°暢型貼面電鬍刀，強調搭載獨家平衡力軸科技，有360度靈活轉動特色，用貼面刀頭達到零死角效果，且有自動感應技術用來偵測鬍鬚濃密度後，自行調節馬達動力，號稱無須用力按壓便可滑順刮鬍。

「7系列360°暢型貼面電鬍刀」針對父親節，也推出各款優惠套組，如7系列360°暢型貼面電鬍刀70-S7001cc與Style Athlete軀幹定位調整椅，父親節限定特價16,888元，登錄再享Honeywell 抗敏清淨機 HPA-200APTW或Oral-B電動牙刷 SS7000二選一；7系列360°暢型貼面電鬍刀70-S7001cc與MEDISANA筋膜按摩槍組合，父親節限定特價9,888元。

而飛利浦也推出旗下新機「電鬍刀旗艦機皇SP9860」與「君爵柔膚電鬍刀S6820」，售價分別為46,000元與15,000元，從即起至8／8推出組合優惠，包括機皇系列電鬍刀SP9860，與原價22,900元的奈米級空氣清淨機AC4558，組合優惠價24,888元；君爵柔膚電鬍刀S6820，加上原價6,290元的鑽石靚白音波震動牙刷HX9332，組合優惠價8,888元。

▲電鬍刀旗艦機皇SP9860，售價46,000元。（圖／飛利浦提供）

▲君爵柔膚電鬍刀S6820，售價15,000元。（圖／飛利浦提供）