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高雄女肉販深夜騎車上工癲癇發作　撞破民宅鐵捲門滿地碎玻璃！屋主被嚇醒

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▲高雄一名女肉販凌晨上工時身體不適，騎車撞進民宅，連鐵門都被撞破 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名女肉販凌晨上工時身體不適，騎車撞進民宅，連鐵門都被撞破 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區福德三路發生一起車禍，一名賣肉女攤商凌晨騎車要去市場擺攤，沒想到卻撞進了路邊一間民宅，屋主被撞擊聲響嚇醒，下來查看，發現這名女攤商倒在一樓屋內，鐵門被撞破、玻璃也碎滿地，路人趕緊通報救護車來救人，還好送上救護車時，這名女攤商意識清楚，初步了解這起車禍發生原因疑似是癲癇發作。

這起車禍就發生在8日凌晨2點多，一名女子騎車撞進福德三路旁的一間民宅當中，屋主在睡夢中被驚醒，下樓查看發現鐵門不但被撞破之外，還有一名女子躺在碎玻璃當中，路過民眾看到這一幕也趕緊打電話報警，救護人員抵達現場後，發現這名女子意識還算清楚，手腳還能動，隨後將她送往醫院。

▲高雄一名女肉販凌晨上工時身體不適，騎車撞進民宅，連鐵門都被撞破 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名女肉販凌晨上工時身體不適，騎車撞進民宅，連鐵門都被撞破 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名女肉販凌晨上工時身體不適，騎車撞進民宅，連鐵門都被撞破 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名女肉販凌晨上工時身體不適，騎車撞進民宅，連鐵門都被撞破 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步了解這名女子今年58歲，凌晨2點多騎車要前往菜市場準備擺攤賣豬肉，不過為何在途中發生車禍，初步已經排除酒駕，據了解疑似是癲癇發作、身體不適，詳細肇事原因還得要警方調查釐清。

▲高雄一名女肉販凌晨上工時身體不適，騎車撞進民宅，連鐵門都被撞破 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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