「癲癇患者」也能考駕照了！　交部修法：2年以上沒發作就放寬

▲交通部修法，有條件放寬癲癇患者也能考取汽機車駕照。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

過去有鑑於癲癇疾病發作時間難以預測，萬一駕駛人發作恐會因全身肢體痙孿、突然喪失意識而釀禍，長期以來都禁止考取汽機車駕照。不過，交通部今（2）日預告修法，放寬考照限制，只要2年以上未發作者，且取得醫師診斷證明書，就可以考領駕照。

交通部表示，過去因擔憂駕駛人若在駕車時突癲癇發作，極易造成車輛失控，危及週遭用路人及駕駛人自身之安全，長期以來將癲癇列為考領汽、機車駕駛執照的消極資格限制。

請繼續往下閱讀...

不過，考量癲癇患者發作的頻率、程度差異大，而現代醫學進步，透過現代的醫療協助（藥物、手術或其他治療），大約有七成的癲癇症患者，可以達到完全控制不發作的成果，日常生活作息與常人無異。

▲交部修法，2年以上未癲癇發作，並取得醫師診斷證明書者，可考領汽機車駕照。（圖／公路總局提供）

交通部經委託專業醫學機構蒐集國外制度及國內相關研究，並與相關醫學專家、身心障礙團體及相關單位研商獲致共識，將放寬相關考照限制。

交通部指出，患癲癇疾病而可控制達2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書者，得有條件考領機車及普通小型車駕駛執照，以解決其日常生活、就業使用自用交通工具需求。

▲過去若因有癲癇而繳回駕照，若2年以上未發作，同樣也可檢具醫師診斷證明書申請換發新照。（圖／公路總局提供）

這次修法也同步修正，若駕駛人有癲癇發作情形而繳回駕駛執照，經治療及觀察，最近2年以上未癲癇發作，得檢具醫師診斷證明書申請換發新照。

另外，依道交條例第五十二條之三規定取得駕駛執照之駕駛人，有癲癇發作之情形，應繳回駕駛執照；另駕駛人未依第五十二條之三規定定期換照，也應繳回駕駛執照。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢