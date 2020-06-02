放寬「癲癇患者」能考駕照最快9月上路　2年以上沒發病就有資格

▲交通部修法，有條件放寬癲癇患者也能考取汽機車駕照。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

隨著現代醫學進步，許多癲癇患者可藉醫療資源達到可控制且不發作的成果，許多國家如美國、澳洲、紐西蘭、日本、英國、法國等國家皆已放寬輕症或可控制型癲癇症患者可以合法擁有駕照。經交通部與各界多年討論，今（2）日預告修法，放寬輕度及可控制之癲癇患者考領駕駛執照限制，2年以上未發作，就可考領駕照，最快9月上路。

過去有鑑於癲癇疾病發作時間難以預測，萬一駕駛人發作恐會因全身肢體痙孿、突然喪失意識而釀禍，長期以來都禁止考取汽機車駕照。不過，2006年聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）認為癲癇患者一律不得考領汽機車駕駛執照之規定，視為對身心障礙者之歧視。

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▲交部修法，2年以上未癲癇發作，並取得醫師診斷證明書者，可考領汽機車駕照。（圖／公路總局提供）

根據統計國內癲癇患者共有10~20萬人，但約有7成患者可達到完全控制不發作的成果。交通部路政司副司長張舜清表示，除頑性（難治型）癲癇症患者施以藥物亦難控制之外，輕症或可控制型癲癇症患者可透過現代的醫療協助（藥物、手術或其他治療），可以達到完全控制不發作的成果，日常生活作息與常人無異。

今（2）日交通部預告修正道路交通安全規則部分條文，放寬患癲癇疾病而可控制達2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書者，得有條件考領機車及普通小型車駕駛執照，並規範2年期滿須定期換照至公路監理機關定期審驗持照條件，體檢時需檢具最近3個月由醫療院所之神經專科醫師出具之診斷證明書等規定。

交通部重申，如有癲癇發作情形，應繳回駕駛執照。修正草案將預告60日，蒐集各界意見後，持續辦理法規修正發布事宜，預計最快9月就可正式上路。

▲過去若因有癲癇而繳回駕照，若2年以上未發作，同樣也可檢具醫師診斷證明書申請換發新照。（圖／公路總局提供）

至於若癲癇患者有發作卻無主動繳回狀況，交通部表示，如果後續發現有持照條件不符合狀況，就會通知要繳回駕照，不繳回將會註銷；若遭註銷駕照仍違規上路，就可依法開罰6000元至1,2000元。

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