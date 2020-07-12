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貴州公車衝水庫21死！司機「報復社會」案情曝光　警方證實了

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記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸貴州省安順市日前一輛公車衝入虹山水庫中，導致21死15傷的事故。當地警方調查結果出爐，52歲張姓男駕駛因生活不如意，酒後報復社會，才會載著乘客衝入水庫中。

據《央視新聞》報導，張男7日中午12時12分駕駛公車行經虹山湖大壩中段時，突然轉向加速、衝到對向車道並撞破護爛，直接沖入水庫中，造成20人當場死亡、1人急救無效、15人受傷、1人未受傷。

警方調查發現，張姓駕駛2016年與妻子離婚後，常常感嘆家庭不幸福，生活不如意，只能住在工作申請的公宅中，直到6月8日公宅要被拆除，他申請新的公租套房及補償都沒有下來，但張男7月7日回到家中發現居住的公房被拆除，投訴卻又未獲回應。

▲▼畫面曝光！貴州公車衝入水庫　急轉彎「撞爆護欄」載有高考學生。（圖／翻攝央視）

▲▼警方指出，張姓男駕駛衝入水庫是為了報復社會。（圖／翻攝央視）

▲▼畫面曝光！貴州公車衝入水庫　急轉彎「撞爆護欄」載有高考學生。（圖／翻攝央視）

事後，張男前往客運站上班，將酒裝入飲料瓶攜帶上車，行駛途中邊喝酒邊跟女友聊天，並表現出厭世的情緒；當他開到西秀區虹山水庫大壩時，先是降低車速，躲避來往車輛，後突然轉向加速，橫穿5個車道，撞毀護欄衝入水庫。

警方表示，張男駕駛中未受到其他人員肢體、語言干擾，屬於蓄意報復社會，是針對不特定人群實施的危害公共安全個人的極端犯罪，然此案也因張男身亡結案。

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