八堵國小男師操場怒嗆女師：無恥…學生全聽見！法官搬字典開罰　代價曝光

▲八堵國小兩名老師在搬椅子時爆發口角衝突，男老師嗆一句「無恥」遭罰3000元 。（圖／翻攝「基隆市八堵國小」臉書粉專）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆市八堵國小一名黃姓女老師與一名連姓男老師於校內辦活動時，爆發口角衝突，連男見自己班上學生椅子尚未搬完，黃女班上學生就先坐下，一氣之下直接於操場嗆黃女「無恥」，結果挨告。日前基隆地院審結，依公然侮辱罪，處連男罰金3000元，得服勞役3日，全案可上訴。

判決指出，2019年6月27日上午校內舉辦老鷹保育宣導活動，而活動前學生會到地下室接力搬椅子到操場，結果連男卻不滿其他班學生尚未搬妥椅子，黃女的學生先行入座，不但嗆黃女無恥，更當場直指「就是因為老師自私才會教出自私的人」，吵罵聲音全被一旁的林姓學生聽進耳裡。



事後，連男坦承犯行，而法官提出教育部重編國語辭典修訂本解釋「無恥」一詞，認為連男嗆無恥就是指黃女不顧羞恥，客觀上已足以認定是在羞辱人，具有負面、貶抑之意，明顯貶損黃女的人格、社會價值，在操場上的辱罵確實致黃女立場難堪，因此最終罰連男3000元，得服勞役3日，全案可上訴。



►買一瓶再送爆水面膜

►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

密戀已婚上司21年…女工程師逃通姦罪！嬌喊「夢裡我們終於結婚」賠慘了



緊抱2歲病孫跪地：秀秀！「粉紅超跑」停轎慈祥輕撫 沙鹿阿公獲賜福泛淚



厚唇哥埋伏…隨機掏鳥噁問：有看過這個嗎？ 2女慘遭「壓地抓胸」爆哭