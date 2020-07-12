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八堵國小男師操場怒嗆女師：無恥…學生全聽見！法官搬字典開罰　代價曝光

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▲ 導師數學課擅自改課表到基隆河玩水撈魚 女學童落水踩不到底險溺水。（圖／翻攝自「基隆市八堵國小」臉書粉專）

▲八堵國小兩名老師在搬椅子時爆發口角衝突，男老師嗆一句「無恥」遭罰3000元 。（圖／翻攝「基隆市八堵國小」臉書粉專）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆市八堵國小一名黃姓女老師與一名連姓男老師於校內辦活動時，爆發口角衝突，連男見自己班上學生椅子尚未搬完，黃女班上學生就先坐下，一氣之下直接於操場嗆黃女「無恥」，結果挨告。日前基隆地院審結，依公然侮辱罪，處連男罰金3000元，得服勞役3日，全案可上訴。

判決指出，2019年6月27日上午校內舉辦老鷹保育宣導活動，而活動前學生會到地下室接力搬椅子到操場，結果連男卻不滿其他班學生尚未搬妥椅子，黃女的學生先行入座，不但嗆黃女無恥，更當場直指「就是因為老師自私才會教出自私的人」，吵罵聲音全被一旁的林姓學生聽進耳裡。

事後，連男坦承犯行，而法官提出教育部重編國語辭典修訂本解釋「無恥」一詞，認為連男嗆無恥就是指黃女不顧羞恥，客觀上已足以認定是在羞辱人，具有負面、貶抑之意，明顯貶損黃女的人格、社會價值，在操場上的辱罵確實致黃女立場難堪，因此最終罰連男3000元，得服勞役3日，全案可上訴。


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