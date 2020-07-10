　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影／「市長之死」掀陰謀論！他出書惋惜朴元淳「能力出眾」：和文在寅有關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼朴元淳的遺照被放置於首爾大學醫院的靈堂。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴元淳的遺照被放置於首爾大學醫院的靈堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

疑似身陷性醜聞風波的首爾市長朴元淳（박원순）今（10）日凌晨被發現陳屍在北嶽山肅靖門一帶，享壽64歲；然而巧合的是，南韓國內出版社「中原文化」的書籍《謀殺朴元淳》（박원순 죽이기，暫譯）卻原定該日出版，描述朴元淳主導社會運動，擁有超脫的人品與充眾的能力，卻遭黨內另一派人士妒忌，失去參選總統的可能性，令外界不免聯想朴元淳的死是否為一場早已策劃好的政治陰謀。

該書作者、同時也是出版社代表的黃世淵（황세연）首先在書中稱讚朴元淳的能力，「朴元淳是最公開透明、最具貢獻、最具有進步價值的救援投手！他將身處危機的大韓民國拉出投資不動產的泥沼中。」

▲▼《謀殺朴元淳》一書原訂7月10日出版。（圖／翻攝自YES24官網）

▲《謀殺朴元淳》一書原訂7月10日出版。（圖／翻攝自YES24官網）

他在書中表示，「若共同民主黨內的『親文勢力』（支持文在寅的勢力）欲推出下屆總統人選，勢必得先謀殺同黨的朴元淳；然而湖南地方（全羅道、光州）最期盼推出的進步派總統候選人反而是朴元淳，若依湖南民心動向，到時候民主黨可能又會再面臨一次分裂。這使得『謀殺朴元淳』變得更加不可能。」

黃世淵補充道，「現今國家公權力與掌握經濟的核心人士早已開始攜手合作，為的就是阻擋朴元淳的去路，使他無法成為下屆總統，這是3歲小孩都知道的事情。為了不讓主張親日、獨裁人士當選這片土地的總統，我才撰寫這本書。」

目前該書在初版時已印刷2千本，黃世淵接受《朝鮮日報》電訪表示，上個月20日才與朴元淳見最後一面，根本沒預料到他會選擇走上絕路，「見面那天我沒主動提及出書的事，他曾對我說，被親文勢力折磨到快活不下去。」

▲▼南韓首爾市長失蹤,朴元淳。（圖／路透）

▲作者認為，只有朴元淳才能統合黨內親文、反文等分裂勢力。（圖／路透）

黃世淵批評，執政黨與在野黨在民主制度下倒行逆施，令人失望，而民主黨在下屆總統候選人初選時分化為親文、反文兩派，鬧得四分五裂；唯一能整合黨內各派人士，才有望取得大權，「民主黨的派系分裂如同朝鮮王朝的黨爭！我認為曾經歷民主化運動、具有進步派思想的總統人選，只有朴元淳才能勝任。」

朴元淳的死亡，除了將激化南韓國內對於「Me too」性別議題上兩派民眾的對立，也預示著原本在近期選戰中一帆風順的「共同民主黨」，可能再次步入生存、甚至分裂的危機。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►首爾市長書房留下最後遺言：對所有人都很抱歉「請將我火葬」

►熱銷50年！契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml超低價

ET快訊
惡鄰居樓梯間堆滿鞋「當自己家」　一通電話檢舉最高罰20萬
住半個月電費2390元！「電表9天狂飆123度」妹子嚇傻　廁
快訊／國民黨抗議無效　陳耀祥拿65同意票出任NCC主委
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／「朴元淳之死」..南韓總統說話了！結識「老同學」至少40年

嚇瘋！她早起晨跑卻在路邊驚見「腐爛人頭」...詭異死角沒半支監視器

歐洲公布下半年產業戰略　全力籌備「歐洲清淨氫能聯盟」

「可偷的藝術展」東京一藝廊作品瞬間被偷光　人潮多到鄰居報警！

全球最古老新種「海豚科頭骨化石」　可追溯至1130萬年前

影／「市長之死」掀陰謀論！他出書惋惜朴元淳「能力出眾」：和文在寅有關

豪放女子「亂入脫褲」蹲下開始上！　CNN記者播到一半…只能默默往左移

ICE新政策「懲罰國際學生」　美國密西根大學加入哈佛、MIT提出訴訟

路透曝：義大利電信5G設備投標「排除華為」　挨批「無稽指控」

豪砸500萬元整成真人芭比　「變太正」讓男人瘋狂她嘆：只好辭掉工作

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

影／「朴元淳之死」..南韓總統說話了！結識「老同學」至少40年

嚇瘋！她早起晨跑卻在路邊驚見「腐爛人頭」...詭異死角沒半支監視器

歐洲公布下半年產業戰略　全力籌備「歐洲清淨氫能聯盟」

「可偷的藝術展」東京一藝廊作品瞬間被偷光　人潮多到鄰居報警！

全球最古老新種「海豚科頭骨化石」　可追溯至1130萬年前

影／「市長之死」掀陰謀論！他出書惋惜朴元淳「能力出眾」：和文在寅有關

豪放女子「亂入脫褲」蹲下開始上！　CNN記者播到一半…只能默默往左移

ICE新政策「懲罰國際學生」　美國密西根大學加入哈佛、MIT提出訴訟

路透曝：義大利電信5G設備投標「排除華為」　挨批「無稽指控」

豪砸500萬元整成真人芭比　「變太正」讓男人瘋狂她嘆：只好辭掉工作

懷孕35周染水痘！醫「算準時間」急安排剖腹…成功產下3胞胎

搭車、下班衝吃一波！「頂呱呱X美國功夫茶」第7間店插旗板橋車站

陶朱隱園「億元實品屋」將公開　想參觀須先審核「人品」

驗出甲類疾病「牛結節疹」...金門撲殺23頭牛！暫停牛隻、生鮮牛肉輸往本島

烏克蘭正妹「壞一次8千」...他揪團開應召站！狂削14外國女　下場慘曝

吞藥自殘、未婚懷孕！急診醫一天「2未成年個案」...他沉重說話了

陳亭妃批國民黨領票塗鴉「瘋了嗎」：這樣怎麼教育下一代？

女職員洩漏大樓「監視死角」遭開除　告公司偷看LINE…法判無罪：妳沒登出

獨／柯市府小內閣異動！社會局長劉志光傳請辭

影／「朴元淳之死」..南韓總統說話了！結識「老同學」至少40年

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

首爾市長初判自殺亡！女驚：很多受害者

跳舞跳一半…壽星女突蹲下吐血亡　

首爾市長「生前最後畫面」曝光！

即／朴槿惠獲判20年徒刑...恐怕得關到死！

搜救犬深山尋獲！朴元淳失聯7小時身亡

快訊／南韓首爾市長驚傳身亡

首爾市長遭控性騷擾秘書！警方證實了

美女遭分屍藏箱　被抖音小鬼發現

即／朴元淳最後遺言：對所有人都很抱歉

秘書控朴元淳「TG傳不雅照」　支持者崩潰

首爾任期最長市長　朴元淳身亡

日本第二波開放入境名單　傳台灣入列

更多熱門

相關新聞

即／朴槿惠獲判20年徒刑...恐怕得關到死！

即／朴槿惠獲判20年徒刑...恐怕得關到死！

南韓首爾高等法院10日下午2時40分（當地時間）針對前總統朴槿惠的「閨蜜門干政案」、「國情院收賄案」召開更審宣判，判處朴槿惠20年有期徒刑。

快訊／東京單日新增確診243例

快訊／東京單日新增確診243例

影／慟失政治明星！韓國市長性醜聞...以死謝罪

影／慟失政治明星！韓國市長性醜聞...以死謝罪

首爾市長朴元淳　夢想因自殺破滅

首爾市長朴元淳　夢想因自殺破滅

南韓全羅南道大火燒醫院　2人陳屍樓梯間

南韓全羅南道大火燒醫院　2人陳屍樓梯間

關鍵字：

日韓要聞南韓朴元淳首爾共同民主黨輕生

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

台中4同事集資1200！爽中30億

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

多喝水不如懂喝！醫驚揭「喝錯下場」恐致命　3大關鍵點曝光

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面