影／「市長之死」掀陰謀論！他出書惋惜朴元淳「能力出眾」：和文在寅有關

▲朴元淳的遺照被放置於首爾大學醫院的靈堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

疑似身陷性醜聞風波的首爾市長朴元淳（박원순）今（10）日凌晨被發現陳屍在北嶽山肅靖門一帶，享壽64歲；然而巧合的是，南韓國內出版社「中原文化」的書籍《謀殺朴元淳》（박원순 죽이기，暫譯）卻原定該日出版，描述朴元淳主導社會運動，擁有超脫的人品與充眾的能力，卻遭黨內另一派人士妒忌，失去參選總統的可能性，令外界不免聯想朴元淳的死是否為一場早已策劃好的政治陰謀。

該書作者、同時也是出版社代表的黃世淵（황세연）首先在書中稱讚朴元淳的能力，「朴元淳是最公開透明、最具貢獻、最具有進步價值的救援投手！他將身處危機的大韓民國拉出投資不動產的泥沼中。」

▲《謀殺朴元淳》一書原訂7月10日出版。（圖／翻攝自YES24官網）

他在書中表示，「若共同民主黨內的『親文勢力』（支持文在寅的勢力）欲推出下屆總統人選，勢必得先謀殺同黨的朴元淳；然而湖南地方（全羅道、光州）最期盼推出的進步派總統候選人反而是朴元淳，若依湖南民心動向，到時候民主黨可能又會再面臨一次分裂。這使得『謀殺朴元淳』變得更加不可能。」

黃世淵補充道，「現今國家公權力與掌握經濟的核心人士早已開始攜手合作，為的就是阻擋朴元淳的去路，使他無法成為下屆總統，這是3歲小孩都知道的事情。為了不讓主張親日、獨裁人士當選這片土地的總統，我才撰寫這本書。」

目前該書在初版時已印刷2千本，黃世淵接受《朝鮮日報》電訪表示，上個月20日才與朴元淳見最後一面，根本沒預料到他會選擇走上絕路，「見面那天我沒主動提及出書的事，他曾對我說，被親文勢力折磨到快活不下去。」

▲作者認為，只有朴元淳才能統合黨內親文、反文等分裂勢力。（圖／路透）



黃世淵批評，執政黨與在野黨在民主制度下倒行逆施，令人失望，而民主黨在下屆總統候選人初選時分化為親文、反文兩派，鬧得四分五裂；唯一能整合黨內各派人士，才有望取得大權，「民主黨的派系分裂如同朝鮮王朝的黨爭！我認為曾經歷民主化運動、具有進步派思想的總統人選，只有朴元淳才能勝任。」

朴元淳的死亡，除了將激化南韓國內對於「Me too」性別議題上兩派民眾的對立，也預示著原本在近期選戰中一帆風順的「共同民主黨」，可能再次步入生存、甚至分裂的危機。

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