匡靖治安白河分局威力掃蕩臨檢　絕不容暴力或違序事件發生！

▲台南市白河分局展現公權力及執法決心，12日起將連續實施威力掃蕩勤務及執行擴大臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於近日國內發生多起聚眾鬥毆事件，為避免引發模仿效應，造成治安危害及民眾恐慌，白河分局展現公權力及執法決心，12日起將連續實施威力掃蕩勤務及執行擴大臨檢勤務。

警方將針對轄內飲酒處所、小吃部、釣蝦場等易發生發治安事故之場所，實施威力掃蕩臨檢，並對業者及消費民眾約制宣導，切不可有毒品、酒駕、暴力鬥毆等不法情事，除處所的臨檢外，同時對易滋事處所周邊道路強勢路檢及守望，以遏阻不法行為發生。

白河分局表示，警察是社會秩序維護強力守護者，白河警絕不容「飲酒鬧事、暴力鬥毆、酒後駕車」，務求確保社會安寧秩序，如敢違法究辦到底！同時呼籲業者應配合警方執法作為，遇案應立即通知警方到場處理，一同為治安努力，讓民眾可以安居樂業的生活。

白河分局11日深夜10時至12日凌晨2時執行局頒「擴大臨檢威力掃蕩、取締酒後駕車及防制危險駕車」專案勤務，臨檢夜茄苳小吃部、小桃子茶藝館、美人快炒、諾麗果養生館、鴻昇釣蝦場等5處；台1線後壁區八掌溪橋南端、台1線後壁區南端、國道3號白河交流道下172線往往關子嶺路檢3處，查獲不能安全駕駛通緝犯1人、無照駕駛1件、違規變更設備、改裝車體6件、通報環保局噪音5件共12件。

・買氣炸鍋再送炒鍋、料理刀超划算