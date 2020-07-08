因應振興三倍券紙本到了！　五分局、白河分局超前部署護券滴水不漏

▲台南市警五分局．白河分局超前部署，務必護券滴水不漏，讓民眾安心順利領得三倍券。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

政府因應新冠肺炎肆虐全球，重創民生經濟，政府為刺激消費、協助相關產業復甦，推出振興三倍券帶動景氣，振興券陸續運抵全國各地郵政總局，並於7月15日發放上路，台南市警五分局、白河分局超前部署，規劃全般維安工作，做最好的準備以因應嚴格的考驗。

為因應振興三倍券發放，市警五分局長梁仁輝偕同分局保安民防組長、偵查隊長及派出所長前往轄區郵局瞭解振興券發放作業流程及警力部署安全維護協助事宜，務必做到全程護券滴水不漏。同時為避免發放期間人潮湧入，導致周邊交通混亂，警方將加強郵局周邊交通疏導及巡邏守望，嚴防不肖份子趁機搶奪行竊，以保護民眾人身與財產安全。

隨著振興券政策上路，利用「三倍券」作為詐騙梗的詐騙案件接連傳出，警方提醒民眾銀行不會主動發送信用卡綁訂或預購失敗等簡訊，民眾應多加留意提高警覺，有任何與詐騙相關之問題，請多加利用165反詐騙諮詢專線或撥110報案專線查證，警方將立即派員協處。

五分局長梁仁輝表示，為使振興券發放工作圓滿達成，警方已妥適規劃相關維安工作及道路交通疏導事宜，秉持為民眾服務的精神，配合國家政策全力協助辦理發放事宜，以振興經濟及維護治安，讓人民安全消費。

此外，白河分局配合行政院振興三倍券領購政策，針對振興券紙本票券之印製、分裝、配送及領購，為了讓民眾於7月15日起至12月31日止至轄內各郵局領購振興三倍券能順利，超前部署事前勘查現場動線，秉持「便民」、「迅速」及「安全」三大原則，規劃安全維護勤務，防止一切突發或意外狀況發生，確保運送及領購過程平安順遂。

白河警分局轄區包涵：白河、東山及後壁等三個行政區域，共計有白河、東山、後壁、內角、仙草、東原、安溪、菁寮等8處郵局支局、四大超商15處、全聯社3處、屈臣氏藥妝店1處，共計27處，讓民眾可在政府指定的日期、時段領購。

為秉持「便民」、「迅速」及「安全」三大原則，白河警分局期前至轄區郵局、四大超商等通路，先期完成檢測監錄設備是否完善，針對三倍券配送途中的安全維護、送達領購處所的戒備守護，於政府規劃民眾領用的重點期間7月15日至7月31日；8月15日至8月31日，規劃警力維護各項安全措施。

白河警分局提醒，民眾可於7月15日起至12月31日止，持健保卡至全國各郵局或於超商、網路領購振興三倍券，亦可使用行動支付、電子票證及信用卡等數位通路，民眾可選擇的領購方式多樣，也可盡量避開領購尖峰，可減少排隊亦更快速領取！



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