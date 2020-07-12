影／熱帶低壓可能生成！鄭明典：先提醒免得嚇一跳　未來路徑曝光

▲鄭明典貼出模式預測圖表示，「先提醒，免得嚇一跳！」（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（12日）上午8時，菲律賓東方海面有個低氣壓向西北移動，時速10公里。氣象局局長鄭明典表示，有可能發展成熱帶性低氣壓，目前環流結構還不完整，需要再看看。若屆時進一步發展成颱，將是今年第3號颱風「辛樂克」（Sinlaku，密克羅尼西亞提供，女神之意）。

氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，該低壓過去到現在環境還算滿支持它發展，但未來朝巴士海峽接近，屆時垂直風切較大，條件不利於它發展，可能造成高低層分離，低層中心到台灣東南方，至於對流雲系則到南海，模式模擬成颱機率不是那麼大。

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但張承傳指出，因周三到周五太平洋高壓減弱，西南風增強，該系統水氣移到南海，會順著西南風進到台灣，因此中南部降雨不侷限在清晨上午，一整天都有機會下；且各地午後雷雨範圍較廣，山區和平地都滿有機會，平地降雨機率也會提高。

▼氣象局觀測，今上午8時，菲律賓東方海面有個低氣壓向西北移動，時速10公里。（圖／氣象局）

鄭明典今在臉書說，「先提醒，免得嚇一跳！菲律賓東方海面一團雲，有可能發展成熱帶性低氣壓。目前環流結構還不完整，需要再看看。」

天氣風險公司分析師吳聖宇則在臉書表示，台灣東南方低氣壓（99W）大致向西緩慢朝菲律賓以東接近，這是西北太平洋在沉寂很長一段時間後，好不容易才又產生的熱帶擾動。

吳聖宇指出，但目前整體大氣環境並不利於它的發展，受到高層南亞高壓影響，垂直風切偏強，使它的結構呈現高低層分離的現象，而且水氣供應並不充足，缺乏西南季風等外來的水氣來源，系統位於一個偏乾的環境場中。

吳聖宇預估，該低氣壓發展的程度較為有限，發展成為颱風的可能性並不高；未來移動路徑大致會沿著高壓邊緣，向台灣以東海面逐漸北上，然後趨於消散。

吳聖宇說，在颱風不易發展，太平洋高壓又始終不退的情況下，預估本周天氣仍大致維持夏季型態，上午晴朗，午後山區局部雷雨；高溫方面也很難下降，每天都有機會出現36、37度以上溫度。

▼吳聖宇認為，該低壓成颱可能性並不高。（圖／翻攝吳聖宇臉書）