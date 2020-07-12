車內「開冷氣睡覺」她卻再也沒醒來！窗戶全關死　醫驚呼：無形殺手找上門

▲事發地點。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人會在車上打盹，然而廣東省深圳市一名30多歲的女駕駛卻因此喪命。據悉，當時該女子的車開著冷氣，車窗與門全部關死。對此醫生懷疑有可能是「無形的殺手」導致悲劇發生。

據《看看新聞》報導，道路管理工作人員6日下午4點左右，在溫馨路進行巡查時，發現停在一輛車內的駕駛睡著了，怎麼拍窗都拍不醒，「當時看到車頭有手機號碼，打也打不通。一般人睡著呼吸肚皮會動的，但這名司機完全沒有，所以就立馬報警了。」

報導稱，車裡是一名30多歲的女子，警方到場後立刻破窗爬進去救人，隨後救護人員也趕到，但經過半個小時搶救，該女子仍不治身亡。經法醫現場勘察，死者排除機械性暴力致死。

▲女駕駛關閉車窗開冷氣睡覺，被發現時已經身亡。（圖／看看新聞）

據悉，當時該女子的車開著冷氣，窗戶與門全部是關死的。對此，醫生懷疑有可能是一氧化碳中毒；汽車停止行駛後，發動機進入怠速空轉狀態，如果燃油燃燒不充分，就會產生一氧化碳，再通過冷氣系統進入車內，「一般情況下20到30分鐘，就會引起一氧化碳中毒。」

醫生提醒，一氧化碳無色無味，被稱為「無形的殺手」，因此即使是清醒狀態，在車裡開冷氣休息也很危險的，「人會漸漸昏睡過去，渾身無力，當司機發現的時候很難自救。」