為幾朵野菇差點失去電動機車　南警積極尋獲移工感激萬分！

▲1名波姓泰籍移工騎電動機車至台江大道底端河堤道路周遭，拔取鮮嫩野菇回家煲湯，但因電動機車鑰匙未拔而遭竊，三分局警方破案尋獲獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

夏日雨後河堤旁常會有野菇生長，不少外籍移工為貼補家用，常趁著早晨露水未乾，早早起床前往摘取鮮嫩野菇回家烹煮享用，1名移工採集野菇後，竟發現他的電動機車因未拔鑰匙被竊，接下來一周他想到野菇就難過想哭，市警三分局據報循線破獲竊案，將其電動機車尋回交還，令移工十分感動感謝。

7月2日1名波姓泰籍移工（50歲）於清晨五時出門，至台江大道底端河堤道路周遭，拔取鮮嫩野菇回家煲湯，騎來的電動機車，鑰匙未拔放置路旁，不料拔完野菇後卻發現機車不見，他四處奔走尋找多日後打算放棄時，抱著想碰運氣至派出所詢問看看，市警三分局警方獲報後積極偵辦，調閱周遭監視器並逐一比對可疑犯嫌，並於當日立即偵破，讓波姓移工感動表示，他這週心情一直忐忑不安，「想到野菇他就想哭」，並承諾以後鑰匙一定隨身攜帶，差點因為幾朵野菇失去一台機車。

據警方調查，50歲郭姓嫌犯，係屬居無定所遊民，常在轄內從事資源回收，犯嫌稱2日清晨經過河堤旁，發現有一台電動機車，鑰匙放在車上，私自認定是棄置車輛，故見周遭無人便將它騎走，全案偵訊後將郭嫌以竊盜罪函送台南地檢署偵辦。

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