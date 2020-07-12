啪4男友身染愛滋！雲林逃逸女工懷孕失聯　做1職業恐感染擴大

▲逃逸女移工到醫院墮胎，驗血發現竟感染愛滋病。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國內一名長20歲印尼籍女移工日前到醫院墮胎，在醫院驗血時發現有愛滋病為陽性，醫院則立刻通報衛生局、移民署等相關單位。雲林縣衛生局表示，由於該女子已經逃離原雇主處，加上就醫時冒用其他人健保卡，相關單位仍在全力搜查、確認女子真實身份，也擔憂對方一旦為錢進行性交易，恐導致愛滋病感染擴大。

據悉，女移工逃逸前在雲林沿海工作，近期藉口騙取同鄉的身分證、健保卡後從雇主處逃逸，6月8日在2男1女的陪同下到雲林某婦產科診所墮胎，由於她已經懷孕6個月，醫生不建議人工流產，眾人隨即離開。不過診所有替女移工進行抽血檢查，發現對方HIV病毒呈現陽性反應，馬上通報雲林縣衛生局。

衛生局根據診所留下的資料，找到遭女移工冒名的同鄉女子，同鄉女子才得知自己身分遭到冒用，經詢問、抽血等調查後，確定該女子非染愛滋病的女移工。 深入追問後得知逃逸女移工在嘉義不但有4位男友，而且每次碰面發生關係都會給女移工錢。

▲衛生局擔憂，對方一旦為錢進行性交易，恐導致愛滋病感染擴大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局已經通報警方、移民署專勤隊等單位協助搜尋，也正在積極追查與女移工有性關係的4名男子身分，他們曾經透過逃逸女工留下的手機號碼，聯絡上一名疑似女移工的男友，但對方僅透露女移工目前在其他縣市工作，說完就立刻掛斷電話並不再接電話。

衛生局擔憂，女移工曾經有與他人發生關係收錢的行為，未來若為了賺錢與男友以外的男子關係並收費，恐怕有導致愛滋病感染擴大的可能，未來將持續擴大追查，也希望女子可以主動出面，儘速前往篩檢做必要處置。