法國公主「嚴重車禍」昏迷1個月...宣告不治！騎摩托車出意外

▲Hermine公主是個作風相當前衛的皇室成員。（圖／翻攝自princessehermineIG）

實習記者任珈萱／綜合報導

法國皇室近日傳出消息，54歲的Hermine de Clermont-Tonnerre公主，一個月前因騎摩托車時發生車禍，昏迷一個月後，仍宣告不治。

綜合外媒報導，Hermine 的家人透過法國雜誌「Point de Vue」發表一份聲明表示，「Hermine公主於3日去世，但是被家人都陪著她，有所人都會懷念這一位胸懷偉大的女士，她將繼續作為20世紀末生活藝術的參考」。

Hermine公主育有一子（Allegra）一女（Calixte），曾和一位法國商人Alastair Cuddeford有過10年婚姻。不僅如此，Hermine早期還是法國品白Dior的造型師，後來自己創業，還出過7本小說，是一位很有個性的皇室成員。

▲法國公主Hermine年輕時相當漂亮。（圖／翻攝自IG）

據了解，法國皇室在Hermine剛出車禍時，在臉書PO文表示，「為Hermine祈禱中，因騎摩托車發生事故，現正處於昏迷狀態；我親愛的公主，妳是一位戰士。」

法國歌手Jean-Luc Lahaye也在電視採訪中表示，「我知道這消息，看來這是一次是非常嚴重的摩托車事故，我希望她能渡過，她是我崇拜的一個女孩，一位忠實的朋友，非凡的性格；並且她是一位媽媽，也希望能擺脫困境，並恢復自己的所有活力」。