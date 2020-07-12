　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國公主「嚴重車禍」昏迷1個月...宣告不治！騎摩托車出意外

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲法國公主Hermine。（圖／翻攝自princessehermineIG） 

▲Hermine公主是個作風相當前衛的皇室成員。（圖／翻攝自princessehermineIG）

實習記者任珈萱／綜合報導

法國皇室近日傳出消息，54歲的Hermine de Clermont-Tonnerre公主，一個月前因騎摩托車時發生車禍，昏迷一個月後，仍宣告不治。

綜合外媒報導，Hermine 的家人透過法國雜誌「Point de Vue」發表一份聲明表示，「Hermine公主於3日去世，但是被家人都陪著她，有所人都會懷念這一位胸懷偉大的女士，她將繼續作為20世紀末生活藝術的參考」。

Hermine公主育有一子（Allegra）一女（Calixte），曾和一位法國商人Alastair Cuddeford有過10年婚姻。不僅如此，Hermine早期還是法國品白Dior的造型師，後來自己創業，還出過7本小說，是一位很有個性的皇室成員。

▲▼ 0

▲法國公主Hermine年輕時相當漂亮。（圖／翻攝自IG）

據了解，法國皇室在Hermine剛出車禍時，在臉書PO文表示，「為Hermine祈禱中，因騎摩托車發生事故，現正處於昏迷狀態；我親愛的公主，妳是一位戰士。」

法國歌手Jean-Luc Lahaye也在電視採訪中表示，「我知道這消息，看來這是一次是非常嚴重的摩托車事故，我希望她能渡過，她是我崇拜的一個女孩，一位忠實的朋友，非凡的性格；並且她是一位媽媽，也希望能擺脫困境，並恢復自己的所有活力」。

ET快訊
快訊／桃園堆高機平台斷裂！2人墜落5m　1人被鐵架砸中慘死
陳冠希「超真實模樣」現況曝光！0修圖素顏大走鐘
快訊／宜蘭騎士等紅燈遭貨車衝撞！2人噴飛40米1死1命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

看聖經...然後就死了！她偷藏聖經遭朋友「抓靶子」　慘被政府處私刑虐死

沖繩美軍61人群聚染疫　封鎖普天間機場漢森營

法國公主「嚴重車禍」昏迷1個月...宣告不治！騎摩托車出意外

影／首爾市民「掩面痛哭」！市長35歲兒晚間從英國回韓奔喪...外國大使都來了

人類吃肉造成新冠肺炎！動保團體「染紅噴水池」　要求終結畜牧業

日海上保安廳：中國船連續90日現身釣魚台海域　疑搭載機砲裝備

川普特赦「通俄門」顧問史東　穆勒罕見發聲：他是聯邦重罪犯！

店家拿3萬小費感動哭！　20年常客送上打氣紙條…默默結帳灑錢挺

解放軍拿下台灣難！美軍事專家曝「關鍵在澎湖」　守住就能戳破武統夢

3星期未餵食！狠心媽餓死1歲女兒...屍體「塞進枕頭套」再裝垃圾袋

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

看聖經...然後就死了！她偷藏聖經遭朋友「抓靶子」　慘被政府處私刑虐死

沖繩美軍61人群聚染疫　封鎖普天間機場漢森營

法國公主「嚴重車禍」昏迷1個月...宣告不治！騎摩托車出意外

影／首爾市民「掩面痛哭」！市長35歲兒晚間從英國回韓奔喪...外國大使都來了

人類吃肉造成新冠肺炎！動保團體「染紅噴水池」　要求終結畜牧業

日海上保安廳：中國船連續90日現身釣魚台海域　疑搭載機砲裝備

川普特赦「通俄門」顧問史東　穆勒罕見發聲：他是聯邦重罪犯！

店家拿3萬小費感動哭！　20年常客送上打氣紙條…默默結帳灑錢挺

解放軍拿下台灣難！美軍事專家曝「關鍵在澎湖」　守住就能戳破武統夢

3星期未餵食！狠心媽餓死1歲女兒...屍體「塞進枕頭套」再裝垃圾袋

南投小黃山風景區「1男站湍急溪流中」超驚險！消防8車20人救援

爆乳代價太慘痛！勇兔雙胸「貼滿封箱膠帶」　脫皮、過敏留疤痕

護理師爆「桃機採檢站」環境差...沒天花板、沒空調　指揮中心回應！

看聖經...然後就死了！她偷藏聖經遭朋友「抓靶子」　慘被政府處私刑虐死

大型金控獲利動能熄火　15金控上半年賺1726億元　僅5金控賺破百億元

GUCCI BEAUTY首邀「唐氏症模特兒」出鏡　純真笑容暖化全球

甜粥加「亞硝酸鈉」！幼稚園女師不滿薪資不如中班師...點心毒害23幼童1慘死

中職／左外野也售光！兄弟在桃園拚封王　賽後全程轉播

放棄金融業高薪「轉行職業格鬥」　反骨男：我是一匹白狼

鄉民老婆個唱門票3分鐘秒殺！　驚喜宣布加場「開賣時間曝光」

國際熱門新聞

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

她吃掉「20歲陽光鮮肉」還懷孕　po片狂賀「結婚啦」

解放軍武統台灣難　美專家曝關鍵在澎湖

活生生被剝皮！「狐狸屍山」驚悚畫面曝光...

快訊／川普首公開戴黑口罩：這是好事！我從未反對過

9歲弟弟不聽話！13歲哥哥「一槍爆頭」殺死他

男孩炸完發現「18cm巨無霸一根」　還被認證了！

搭車驚見「蕾絲內內」掛他臉上！水藍色超完美服貼

斬首「生吞眼球」啃心臟　華裔男無罪

不戴口罩！店員拒絕服務網鈔票挺　客人求分錢

BMW業務妹「堅挺撐爆白襯衫」

南非教堂發生挾持人質事件　5人遭槍殺

巴西總統確診　妻子與2女兒檢驗結果出爐

日本千年神木倒了　壓毀多間住屋

更多熱門

相關新聞

迪士尼公主系列台幣200有找

迪士尼公主系列台幣200有找

日本的一番賞系列獎品常常超豪華，讓人抽到剁手，這次即將推出以「迪士尼公主—美麗的故事」為主題的一番賞，獎項中的《小美人魚》公仔夢幻唯美，還有完全仿造《阿拉丁》魔毯的毛巾、《美女與野獸》地毯等一系列公主產品，美美的商品激起你的浪漫公主魂。

迪士尼公主書包太唯美，大人也想背

迪士尼公主書包太唯美，大人也想背

迪士尼公主化身浮世繪美人！

迪士尼公主化身浮世繪美人！

五招時尚產業生存技

五招時尚產業生存技

《愛的迫降》香氛蠟燭出「迪士尼公主味」

《愛的迫降》香氛蠟燭出「迪士尼公主味」

關鍵字：

法國皇室公主Hermine de Clermont-Tonnerre

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

陳建州道歉「真的是時候了」！

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

5年來影響生活！她發36歲送養文

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

39歲陳冠希變這樣！真實模樣現形

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面