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金門船班驚見遛鳥俠　女受害者瞧見「那話兒」嚇到噁心失眠

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▲▼ 金門船班出現遛鳥俠。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門船班出現遛鳥俠（圖非當事人）。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

來往金門與烈嶼鄉（小金門）的交通船驚傳出現遛鳥俠，嚇壞旅客！據了解，日前有民眾在臉書社團PO出搭乘由水頭碼頭出發往返九宮碼頭的交通船，在船上有不明男子裸露下體，金城分局接獲報案後立刻與高雄港務警察總隊金門港中隊一同追查，並迅速鎖定涉案男子身份，將他依違反社會秩序維護法送辦。

這起事件警方10日接獲民眾報案，指出9日晚間搭乘由水頭碼頭出發返回九宮碼頭的船班上，發現有一名男子公然裸露生殖器，造成目擊的當事人受到極度驚嚇，事後想起更是噁心想吐，所以上網公布事情經過，並提醒金門鄉親小心注意人身安全。

金城分局接獲情資後，由偵查隊與高雄港務警察總隊金門中隊共同著手偵辦，經調閱相關監視器影像發現一名酒醉男子涉有重嫌，經逐一訪查當日船班上之工作人員及乘客後，迅速鎖定涉案男子身分，並將其帶返進行說明，本分局調查完竣後將該涉案洪姓男子依法究辦。

▲▼金門船班出現遛鳥俠。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門船班出現遛鳥俠。（圖／記者林名揚翻攝）

根據了解，這名32歲的洪姓男子，平日是以打零工為生、也愛飲酒，9日下午他先在金沙地區與友人飲酒，喝的酩酊大醉後，晚間搭乘7點由水頭往九宮的「金烈之星」船班，原本只有10分鐘的船程，洪男因為酒醉、不醒人事，沒有下船，一直到9點才下船，來回往返搭了4趟。

警方透露，洪姓男子應該是在晚點8點多，酒醉後想上廁所，來到艙門，誤以為廁所到了，就將生殖器掏出來，想上廁所，整個過程約1分鐘，坐在艙門旁的阿姨還拍拍他，提醒制止他。 現場看到的人約有3女1男。當中有女性受害者，因為此事嚇到夜不能寐、噁心想吐，才會上網公布事情經過，並提醒金門鄉親多注意人身安全。

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