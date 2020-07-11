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蘇貞昌視察衝浪基地「臉超蒼白」　網憂不舒服…下一秒被真相笑翻

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▲▼林佳龍、蘇貞昌。（圖／翻攝自林佳龍臉書粉專）

▲林佳龍、蘇貞昌。（圖／翻攝自林佳龍臉書粉專）

記者袁茵／新北報導

行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、立委賴品妤11日視察位在金山的中角灣國際衝浪基地，隨後3人紛紛將一系列照片、影片上傳至臉書，然而網友卻只注意到蘇貞昌的臉部有些蒼白，擔心是否身體不舒服？對此，蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧在IG上自首，原來是她拿了CC霜給蘇貞昌擦，才導致對方臉太白。

蘇貞昌11日上午和林佳龍、賴品妤等人視察金山中角灣國際衝浪基地，並且於行程結束後上傳一系列照片。然而有眾多網友發現，不論是蘇貞昌本人，或是林佳龍、賴品妤上傳的照片，都能清楚看到蘇貞昌的臉過白，擔憂是不是身體不舒服？

▲▼蘇貞昌、賴品妤。（圖／翻攝自賴品妤臉書粉專）

▲蘇貞昌臉部膚色比賴品妤還白。（圖／翻攝自賴品妤臉書粉專）

對此，蘇貞昌在IG上PO文提及，「我原本不知道什麼是CC霜，今天我知道了。」有趣的是，蘇巧慧還在留言處表示，「…我的錯…（跪）」坦承自己拿了偏白皙色號的CC霜，給擁有健康小麥色的蘇貞昌擦，才會出現臉部過白的狀況。

網友們笑稱，「早上看到新聞嚇到」、「真的太白啦！」、「這故事告訴我們，靠櫃挑色是必須的」、「院長是在呼籲出門要記得防曬嗎？」、「院長擦太白了，要降２號色階」、「我以為院長也在cosplay鐵獅玉琳瓏」、「哈哈院長防曬做很足喔」、「院長今天化妝打粉底」。

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▼蘇貞昌擦了女兒蘇巧慧的CC霜，導致皮膚過白。（圖／翻攝自蘇貞昌IG）

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