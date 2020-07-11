昆山創業周開幕　推出最新人才引入政策

▲昆山創業周開幕。（圖／昆山發布）



記者蔡紹堅／綜合報導

「2020蘇州國際精英創業週昆山專場活動•中國昆山創業周」11日開幕，發布了第二批昆山「頭雁人才」團隊和個人項目，並推出最新的人才引入政策，包含最高每年40萬元（約168萬元新台幣）的優秀人才貢獻獎勵、最高100萬元（約420萬元新台幣）的創新制定技術經紀服務獎勵等。

昆山市政府表示，自從實施縣級市第一個億元「頭雁人才」政策以來，昆山市已有2個頭雁人才團隊、1位頭雁人才成功落地，其中，2個頭雁人才團隊企業都入選了蘇州2019年度獨角獸培育企業。

開幕式上也發布了第二批昆山「頭雁人才」團隊和個人項目，其中獲得最高項目資助經費1億元（約4.2億元新台幣）的，為中科院院士周成虎領銜的「中科吉芯」公司，其主要從事自主可控、安全級、高性能地理信息系統基礎平台軟件全空間信息系統OneSIS和面向行業應用套件GeoAPP的研發及產業化。

昆山市政府提到，今年昆山在人才政策創新上又有新突破，包含：

一、創新制定技術經紀服務獎勵政策，促成昆山企業與高校院所簽訂技術合作、技術轉讓等協議，最高可獲100萬元獎勵。

二、創新推出科技企業孵化器全生命週期扶持政策，對新建知名孵化器，連續三年給予最高300萬元運營經費補貼。

三、出台優秀人才貢獻獎勵政策，符合條件的人才可按照個人薪酬的5%至20%，獲得最高每年40萬元的獎勵。

四、共建長三角科技創新共同體產業基金昆山專項基金，幫助昆山優秀科創企業，「直通」科創板，依托昆山工研院全力籌建首期規模2億元的昆山市天使投資基金，精準服務人才企業。

五、人才子女入學、醫療保障有新舉措，入讀優質國際學校、預約上海三甲醫院通通都有「綠色通道」。

此外，在兩岸交流層面，受新冠肺炎疫情影響，昆山官方計畫在舉辦2020海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會的同時，由昆山創新在台灣設立分會場，以昆台兩地遠程連線的方式同步展開活動。