宏達電VR作品 《祈禱》、《咕嚕米的眼睛》　入選世界知名奇幻電影節

▲宏達電VR作品 《祈禱》。(圖/HTC提供)

記者姚惠茹/台北報導

宏達電(HTC)旗下內容品牌VIVE ORIGINALS再獲國際肯定,VR互動作品《祈禱》、《Gloomy Eyes 咕嚕米的眼睛》受到全世界三大奇幻電影節之一的韓國富川國際奇幻電影節(BiFan)的肯定,獲選「BEYOND REALITY」項目,並正參與第72屆美國艾美獎( Emmy Awards)的最佳原創互動節目提名投票,有機會入選,再次站上世界的舞台。

HTC VIVE ORIGINALS不斷致力於VR原創內容製作,從2017年開始,征戰各大國際影展,獲得廣大迴響,一致好評,並在科技加持下,閱聽眾觀看習慣正在轉移,不再侷限螢幕前被動欣賞,而是與內容互動,進行更深入的娛樂體驗,促使越來越多的影展重視互動類型題材創造。

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示,VIVE Originals致力將台灣的創意和全世界的跨界藝術家對接,並在全球的VR互動領域發光發熱,同時VIVE Originals官方網站也即將上線,提供VR資源與協助,讓想與VR科技結合的創作者,一同創造更多不可能。

宏達電表示,VIVE ORIGINALS與日本新銳藝術家小松美羽推出的VR互動藝術《祈禱》、法國VR製作公司Atlas V共同出品的首部VR沉浸式動畫《Gloomy Eyes 咕嚕米的眼睛》從2018年發行至今,在國際間大放異彩,近日獲選2020年韓國富川國際奇幻電影節「BEYOND REALITY」。

▲宏達電VR作品《Gloomy Eyes 咕嚕米的眼睛》。(圖/HTC提供)

宏達電指出,《Gloomy Eyes 咕嚕米的眼睛》也正接受美國艾美獎( Emmy Awards)的最佳原創互動節目(Outstanding Original Interactive Program)提名投票中,期待入圍,繼續發揚台灣科技文化原創力,能夠使觀看者沉浸在獨特的故事世界、角色,環境和風格中。

宏達電說明,《Gloomy Eyes 咕嚕米的眼睛》為VIVE ORIGINALS與法國VR製作公司Atlas V出品首部沉浸式VR動畫,華語版由金曲歌王蕭敬騰、英文版則由金球影帝柯林法洛配音,描述在黑暗壟罩,活死人男孩咕嚕米遇見人類小女孩妮娜,兩人的愛情魔法為黑暗大地帶來光明的動人故事。

宏達電補充,作品技術結合6DoF(Degree of Freedom) 的VR全方位移動功,觀眾可360度自由位移,隨著劇情轉動,選擇遠近視野,精緻的角色及陳設,猶如進入另一微型世界,激發觀眾好奇心,窺探畫面中每一場景,沉浸在故事裡。

《Gloomy Eyes 咕嚕米的眼睛》佳評如潮,獲得素有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展競賽單元中最高榮譽「VR水晶獎 (Cristal for the Best VR Work)」、入選美國日舞影展「新先鋒單元」、第38屆布魯塞爾國際動畫電影節獲最佳VR短片獎(Best VR Short Film Award)、美國西南偏南電影節獲得最佳敘事獎(Best Storytelling) 、第 76 屆威尼斯影展 VR 主競賽單元。

《祈禱》是VIVE ORIGINALS與日本新銳藝術家小松美羽及資深音樂創作大師黃韻玲三方共同創作跨界合作出品的VR互動藝術作品,透過VR頭顯觀看與互動設計,讓觀影者走進另一充滿神獸意象的世界中,恣意探索奇幻空間,並入圍第 76 屆威尼斯影展 VR 主競賽單元及雨舞影展VR競賽單元。

►過期票券別浪費!簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣