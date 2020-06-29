宏達電搶暑假商機！VIVELAND舉辦「多人對戰VR射擊比賽」　總冠軍送HTC Desire20 pro手機

▲HTC VIVELAND舉辦「多人對戰VR射擊比賽」。（圖／HTC VIVELAND提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（29）日宣布，VIVELAND從即日起至7月5日開放 「酷熱一夏 一決高下」Front Defense Heroes 三對三夏季比賽報名，以多人連線對戰VR射擊遊戲為主，總冠軍可以獲得HTC Desire20 pro手機。

HTC VIVELAND這次舉辦的「酷熱一夏 一決高下」Front Defense Heroes，主要是以第二次世界大戰為背景的多人連線對戰VR射擊遊戲為主，呈現真實二戰時期槍枝和不同氣氛的戰場，趁著暑假期間，讓玩家透過電競比賽回到第二世界大戰中進行VR槍戰。

HTC VIVELAND為讓參賽者有充分練習時間，特別推出選手練習時段優惠，開放每週一至週日的11點~14點，以及18點～21點半，都可以讓參賽者以優惠價100元/人的費用到現場進行練習，不過優惠時段之外的期間則依照一般票價250元/人的費用計算。

HTC VIVELAND這次舉辦的「酷熱一夏 一決高下」比賽，報名時間從即日起到7月5日止，而初賽是在7月18日(六)～7月19日(日)、複賽是在7月25日(六)、決賽則是7月26日(日)在台北、高雄VIVELAND進行，總冠軍可以獲得HTC Desire20 pro手機乙台。

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