HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組

▲HTC Desire 20 pro動手玩。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）睽違一年推出中階機款HTC Desire 20 pro，並首次推出搭載五鏡頭模組的手機，對於重視攝影功能的用戶來說，該有的大光圈、超廣角、超微距、散景功能樣樣到位，而這次記者就實際開箱實測全新5鏡頭模組的拍照效果。

▲HTC Desire 20 pro開箱內容物。（圖／記者姚惠茹攝）

首先開箱HTC Desire 20 pro的盒裝內容物，包括「靚澈藍」款式的手機本體、快充QC3.0+Type-C傳輸線、5V/1.5A充電頭、耳機，還有一張保護維修卡，其中耳機則是維持一慣搭配的3.5mm耳機孔形式，而位置就在手機的下方。

▲HTC Desire 20 pro的3.5mm耳機孔位置。（圖／記者姚惠茹攝）



再來就是HTC Desire 20 pro這次大大提升的拍攝功能，搭載全新五鏡頭模組，包括4800萬+800萬+200萬+200萬畫素的背面主相機，以及2500萬像素的自拍前鏡頭，由下而下分別是大廣角、高畫素、景深、超微距鏡頭。

▲HTC Desire 20 pro背面搭載全新4鏡頭，還有指紋辨識。（圖／記者姚惠茹攝）

從操作介面來看，HTC Desire 20 pro的大廣角、高畫素、景深、超微距鏡頭分別是從右上角的按鍵中去選取，至於人物的景深則是透過拍照按鍵旁的人物去調控，簡單就可以拍出人物景深的模式，並具備4K高畫質，可以做到穩定的動態攝影。

▲HTC Desire 20 pro拍攝操作介面。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro的主鏡頭有4800萬畫素。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro主打118度超廣角拍攝功能。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro在同一場景使用標準攝影功能。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro在同一場景使用廣角攝影功能，明顯對比差異。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro的景深拍攝功能。（圖／記者姚惠茹攝）





▲HTC Desire 20 pro超微距拍攝功能真的把花蕊都拍得清清楚楚。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro的夜拍功能也是主打的特色之一。（圖／記者姚惠茹攝）

整體來說，HTC Desire 20 pro屬於中階機款，搭載的五鏡頭模組，完全符合現代人把手機當作相機的需求，無論是人物景深、廣角美景，還是細微的超微距都一應俱全，完全不輸同等級的其他中階機款，同時也成為HTC Desire 20 pro的最大特色。

此外，宏達電宣布，HTC Desire 20 pro歡慶上市再加碼，延長原本的早鳥好禮優惠至7月15日，凡至HTC專賣店、HTC專櫃門市及HTC網路商店購買HTC Desire 20 pro，並上網登錄即贈「HTC藍牙運動耳機」。

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