　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro動手玩。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）睽違一年推出中階機款HTC Desire 20 pro，並首次推出搭載五鏡頭模組的手機，對於重視攝影功能的用戶來說，該有的大光圈、超廣角、超微距、散景功能樣樣到位，而這次記者就實際開箱實測全新5鏡頭模組的拍照效果。

▲HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro開箱內容物。（圖／記者姚惠茹攝）

首先開箱HTC Desire 20 pro的盒裝內容物，包括「靚澈藍」款式的手機本體、快充QC3.0+Type-C傳輸線、5V/1.5A充電頭、耳機，還有一張保護維修卡，其中耳機則是維持一慣搭配的3.5mm耳機孔形式，而位置就在手機的下方。

▲HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro的3.5mm耳機孔位置。（圖／記者姚惠茹攝）

再來就是HTC Desire 20 pro這次大大提升的拍攝功能，搭載全新五鏡頭模組，包括4800萬+800萬+200萬+200萬畫素的背面主相機，以及2500萬像素的自拍前鏡頭，由下而下分別是大廣角、高畫素、景深、超微距鏡頭。

▲HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro背面搭載全新4鏡頭，還有指紋辨識。（圖／記者姚惠茹攝）

從操作介面來看，HTC Desire 20 pro的大廣角、高畫素、景深、超微距鏡頭分別是從右上角的按鍵中去選取，至於人物的景深則是透過拍照按鍵旁的人物去調控，簡單就可以拍出人物景深的模式，並具備4K高畫質，可以做到穩定的動態攝影。

▲HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro拍攝操作介面。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro的主鏡頭有4800萬畫素。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro主打118度超廣角拍攝功能。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro在同一場景使用標準攝影功能。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro在同一場景使用廣角攝影功能，明顯對比差異。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro的景深拍攝功能。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro超微距拍攝功能真的把花蕊都拍得清清楚楚。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC Desire 20 pro的夜拍功能也是主打的特色之一。（圖／記者姚惠茹攝）

整體來說，HTC Desire 20 pro屬於中階機款，搭載的五鏡頭模組，完全符合現代人把手機當作相機的需求，無論是人物景深、廣角美景，還是細微的超微距都一應俱全，完全不輸同等級的其他中階機款，同時也成為HTC Desire 20 pro的最大特色。

此外，宏達電宣布，HTC Desire 20 pro歡慶上市再加碼，延長原本的早鳥好禮優惠至7月15日，凡至HTC專賣店、HTC專櫃門市及HTC網路商店購買HTC Desire 20 pro，並上網登錄即贈「HTC藍牙運動耳機」。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
盧秀燕晚間「再開罰台電2000萬」　函送董事長
東區統領廣場驚傳持刀割喉！險插入動脈…國中少年要媽媽陪上警局
快訊／宜蘭外海5.2地震！嘉義以北有感　最大震度3級
快訊／伊朗對川普「發通緝令」！要求國際刑警組織幫抓人　原因曝
快訊／威力彩11億開獎了！中了7號碼「繼續放連假」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組

iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

Xperia 1 II ＆ Galaxy S20 Ultra 5G網路測試　開台後你也可以這麼快

省到底了！iPhone 12系列傳將取消附贈耳機跟充電器以因應5G需求

碳纖筆電之王登場！Lenovo「小黑機」ThinkPad X1 Carbon第8代在台上市

OnePlus新中階機王「Nord」於7/10發布　自拍相機可望搭載雙鏡頭

宏達電搶暑假商機！VIVELAND舉辦「多人對戰VR射擊比賽」　總冠軍送HTC Desire20 pro手機

Zoom宣布：Jason Lee擔任資訊安全長　用戶安全和隱私放在首位

影／退回不要的貼圖第二彈！LINE預告7月中推「舊貼圖換10代幣」　7/5前開放全體用戶參與

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

奴才掉海裡了！博美狂吠超擔心 跳海救父水太深...爸反被當坐騎

HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組

iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

Xperia 1 II ＆ Galaxy S20 Ultra 5G網路測試　開台後你也可以這麼快

省到底了！iPhone 12系列傳將取消附贈耳機跟充電器以因應5G需求

碳纖筆電之王登場！Lenovo「小黑機」ThinkPad X1 Carbon第8代在台上市

OnePlus新中階機王「Nord」於7/10發布　自拍相機可望搭載雙鏡頭

宏達電搶暑假商機！VIVELAND舉辦「多人對戰VR射擊比賽」　總冠軍送HTC Desire20 pro手機

Zoom宣布：Jason Lee擔任資訊安全長　用戶安全和隱私放在首位

影／退回不要的貼圖第二彈！LINE預告7月中推「舊貼圖換10代幣」　7/5前開放全體用戶參與

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

會談倒數15分鐘終於抬頭！「一句話」讓社工揪心：漫長等待是值得的

「我們摔進3公尺深排水溝！」女大生摔車急報案　20名警消到場傻見這條溝

武漢金凰珠寶出包！80幾噸「假黃金」質押融資665億...涉及15家信託

劉錫輝／中華民國歷史三部曲

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！遊客狂哀…老闆娘出面：有過分嗎？

肥腿分3種！喝茶＋按摩…3週打造「超細直美腿」　女神親試：整條腿在燃燒

被指控先對邱議瑩動手　洪孟楷駁斥：惡意轉移焦點

東區統領撞球場持刀割喉！險插入動脈…國中少年要媽媽陪上警局

「洪孟楷先偷打邱議瑩」　張宏陸：讓你受驚哭哭我道歉

快訊／宜蘭外海晚間5.2淺層地震　嘉義以北有感

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

3C家電熱門新聞

退回不要的貼圖第二彈　LINE預告7月中推「舊貼圖換10代幣」

iPhone 12盒裝傳不含豆腐頭、EarPods

傳iPhone 12將推4G入門版！售價僅1.64萬元起

豬肉滿福堡加蛋買一送一　LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份

愛瘋12傳將取消附贈耳機跟充電器

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

5G大戰開打　中華電早鳥388元起

LINE Pay Money綁定「振興三倍券」　消費滿額最高回饋400點再抽5000點

LGD拿下蘋果Mini LED長期訂單　台廠加入供應鏈

iOS 14意外揭大量App「偷窺」用戶剪貼簿

帶著Sony Xperia 1 II出遊去

Xperia 1 II & Galaxy S20 Ultra 5G網路測試

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

更多熱門

相關新聞

宏達電VIVELAND舉辦「多人對戰VR射擊比賽」　總冠軍送HTC Desire20 pro手機

宏達電VIVELAND舉辦「多人對戰VR射擊比賽」　總冠軍送HTC Desire20 pro手機

宏達電（HTC）今（29）日宣布，VIVELAND從即日起至7月5日開放 「酷熱一夏　一決高下」Front Defense Heroes 三對三夏季比賽報名，以多人連線對戰VR射擊遊戲為主，總冠軍可以獲得HTC Desire20 pro手機。

宏達電前執行長周永明搶進VR　王雪紅：歡迎成為夥伴

宏達電前執行長周永明搶進VR　王雪紅：歡迎成為夥伴

宏達電股東再問是否「送手機」　王雪紅：今年「背包」紀念品很受歡迎

宏達電股東再問是否「送手機」　王雪紅：今年「背包」紀念品很受歡迎

宏達電股東會說明半年2次裁員　王雪紅：身為董事長必將盡最大的努力

宏達電股東會說明半年2次裁員　王雪紅：身為董事長必將盡最大的努力

宏達電發表中階機HTC Desire 20 Pro　下半年再推VIVE XR Suite軟體服務

宏達電發表中階機HTC Desire 20 Pro　下半年再推VIVE XR Suite軟體服務

關鍵字：

宏達電HTC Desire 20 pro

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

「最美巨乳」曝15年前撩人辣照！F罩杯逆天挺拔

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面