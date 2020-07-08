搶攻暑假全家親子遊商機　台北晶華攜手宏達電打造「VR兒童遊戲室」

▲台北晶華攜手宏達電打造「VR兒童遊戲室」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

搶攻暑期全家親子遊，台北晶華今（8）日宣布與宏達電（HTC）合作，全新打造一間「VR兒童遊戲室」，導入《雷克斯暴龍VR體驗》等六款兼具沉浸體驗、冒險探索、體能強化等寓教於樂功能的VR遊戲，讓大小朋友接觸最新科技。

台北晶華今年暑期推出「盛夏郵輪式度假體驗」，並從吃、喝、玩、樂、買、學等6個面向，採取住宿和娛樂全包式的度假新選擇，並推出「Family Fun Pass家庭遊樂通行證」，讓房客同樣可以享有「VR遊戲室」、「自助點心吧」以及「星空電影院」三項夏季專屬設施與服務。

▲「VR兒童遊戲室」位在台北晶華地下一樓。（圖／記者姚惠茹攝）

宏達電這次與台北晶華合作打造「VR兒童遊戲室」，設置兩款VR頭戴式裝置，搭配最新的VR內容，主打為一處兼具趣味與學習的舒適空間，以HTV VIVE新型VR遊戲體驗活動為設計主軸，提供六款人氣最夯的虛擬實境遊戲。

這次提供的遊戲，包括體驗美國自然歷史博物館《雷克斯暴龍VR 體驗》，主要為美國自然歷史博物館年度重要展覽《霸王龍：終極掠食者》的一部分，就算無法親臨紐約造訪博物館，消費者也可以把握機會與博物館的展覽同步，並體驗如何讓6600萬年前的霸王龍在眼前栩栩如生地復活過來。

▲「VR兒童遊戲室」提供六款人氣最夯的虛擬實境遊戲。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，還有能潛入海洋之心，踏在沈船甲板上，觸摸地球最大生物鯨魚，一覽海底夢幻奇觀《The Blu》，或是體驗VR動感音樂遊戲《尖叫旅社Popstic》，跟著韻律節拍舞動你的身體，還有適合全家大小同樂的《憤怒鳥Angry Birds VR: Isle of Pigs》，身歷其境在憤怒鳥遊戲空間，調整彈弓，做出一完美的投射，將平日壓力一掃而空，以及《方舟公園》等冒險探索類遊戲體驗。

台北晶華這次打造的「VR兒童遊戲室」，還加上桌遊及故事城堡，並在每日晚間在頂樓泳池畔播放好萊塢及迪士尼熱門電影，並備妥六大「自助點心吧」，讓住在晶華的房客，都可以參加「Family Fun Pass家庭遊樂通行證」活動，使用「安心旅遊券」或「振興券」消費還享有優惠。

▲台北晶華打造的「VR兒童遊戲室」還有桌遊及故事城堡。（圖／記者姚惠茹攝）

▲台北晶華推出「Family Fun Pass家庭遊樂通行證」搶攻暑假全家親子遊商機。（圖／記者姚惠茹攝）

▲台北晶華備妥六大「自助點心吧」搶攻暑期商機。（圖／記者姚惠茹攝）

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