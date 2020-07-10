頭份首任女市長經營「園藝社」遭彈劾　羅雪珠：早歇業疏忽沒去登記

▲頭份市長羅雪珠，在職期間因違反公務員禁止經營商業之規定，遭監察院彈劾，移送公懲會審理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市首任女市長羅雪珠，日前遭監察院調查，在任職市長期間兼營1間園藝社長達1年多，違反公務員服務法第13條第1項公務員禁止經營商業之規定，違失事證明確，依法提案彈劾，將她移送公懲會審理；對此，羅無奈表示，是自己的疏忽，尊重調查結果。

這間園藝社設立於1985年3月，專營花卉、盆景批發買賣，於1988年9月18日起負責人登記為羅雪珠，直到2020年1月7日才申請歇業，但羅在2019年12月就已經上任市長，所以有1個多月的兼任期，因此才會遭到監察院的彈劾。

羅雪珠指出，這間園藝社10多年前在她當選市民代表的時候就已經改為服務處了，但一直沒有將負責人的身分改作他人或是辦理歇業的登記，更不清楚有這種規定，但確實是自己疏忽了，不管調查結果如何，都會尊重監察院的調查結果。

監察院也表示，羅雪珠所犯核屬公務員懲戒法第2條第2款所定「非執行職務之違法行為」，其行為易使民眾有公務員不專心公務，國家公務紀律鬆散之不良觀感，將導致公眾喪失對其執行職務之信賴，有予懲戒之必要，依法提案彈劾，並移送公務員懲戒委員會審理，依法懲戒。

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