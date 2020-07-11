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攝淫師PO「假女警M腿照」原因曝！瞎掰：執勤後直接來　多人趴後籌不出2萬

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▲穆川申爭議不斷（圖／翻攝自穆川申臉書）

記者葉國吏／綜合報導

2017年拍攝7女戰6男雜交淫趴的情色攝影師「穆川申」，8日晚間在個人Twitter上分享了一篇情趣用品販售文，文中貼出一名女警的警員服務證，以及下體特寫照片。該貼文經網友投訴後引起警方關注，穆川申在10日晚間被警方帶回偵辦，他最後也坦承PO女警證件照的原因。

化名「穆川申」、「松山西口前」的38歲蔡姓男子，2017年拍攝一組「7男戰6女」照引起軒然大波，事後他還澄清其實是「7女戰6男」，檢方主動介入偵辦後，依照涉圖利使人為性交或猥褻罪起訴，台北地院審理後認定他共辦6場雜交趴，並收取8萬500元，判10月徒刑。

▲情色攝影師穆川申PO出一名女警的服務證及露點特寫照，引上千人朝聖。（圖／翻攝自Twitter松山西口前）

穆川申後來因財產被扣押負債百萬，他開始販售情趣商品，豈料確在個人Twitter「松山西口前」的一組號稱女警下體照再度引起關注，他在文中透露，女警值勤到晚間6點結束就直接過來，還說「跆拳道二級紅帶的她要我馬上PO」，女警還稱「不管！我就想被意淫！工作已經夠壓抑了，警察下了班也是有生理需求呀！男友又因為疫情國外回不來…」等語，最後女警買了「小章魚」後，開心地回家了。

▲穆川申10日被警方逮捕，以2萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

此發文引起頸發關注，10日警方上門逮人，穆川申對警方表示，他以網友給的警證圖檔、美化修圖的猥褻照PO文，是為了刺激人氣來販售相關商品，但他不知道警證是真是假，目前已將圖文刪除下架。警方訊後被依妨害風化、侮辱公署罪送辦，最後因籌不出2萬元保金，檢察官改命限制住居，請回。

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