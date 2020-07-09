自稱女警買情趣用品：就想被意淫！　攝淫師「穆川申」拍下露點特寫照引千人朝聖

▲情色攝影師穆川申PO出一名女警的服務證及露點特寫照，引上千人朝聖。（圖／翻攝自Twitter松山西口前）



記者陳豐德／新北報導

2017年拍攝7女戰6男雜交淫趴的情色攝影師「穆川申」，8日晚間在個人Twitter上分享了一篇情趣用品販售文，文中貼出一名女警的警員服務證，以及下體特寫照片，稱該女警說「不管！我就想被意淫！工作已經夠壓抑了，警察下了班也是有生理需求呀！」由於地點標明在新北板橋，記者向板橋區警方求證後，初步清查無該女警資料，且該服務證已是3年前的款式，將追究其相關刑責。

化名「穆川申」、「松山西口前」的38歲蔡姓男子，2017年拍攝一組「7男戰6女」照引起軒然大波，事後他還澄清其實是「7女戰6男」，檢方主動介入偵辦後，依照涉圖利使人為性交或猥褻罪起訴，台北地院審理後認定他共辦6場雜交趴，並收取8萬500元，判10月徒刑。

穆川申的財產都被扣押，他因此負債百萬，為了生活度日及還債，他一度將生財工具賣掉，甚至轉戰蝦皮開始賣按摩棒還債，向粉絲說「可以的話，你們跟我買支陰X棒吧！！算是贊助拍攝經費也好」。

不料穆川申8日晚間在個人Twitter「松山西口前」上PO出4張照片，斗大標題打下「《每日陰唇 · 108號》板橋陰唇」，稱是當天第二位向他購買情趣用品的，且對象是一名女警，值勤到晚間6點結束就直接過來。他還感慨，平時都只有被警察看證件，這次是第一次跟警察要證件來看，其中PO出的其中1張照片就是女警的「警員服務證」正反面，服務機關標明是新北市政府警察局。

松山西口前說「跆拳道二級紅帶的她要我馬上PO」，女警還稱「不管！我就想被意淫！工作已經夠壓抑了，警察下了班也是有生理需求呀！男友又因為疫情國外回不來…」等語，最後女警買了「小章魚」後，開心地回家了。

由於地點標記在板橋，板橋區的板橋、海山分局皆表示清查後無此女警，且照片中的警員服務證在3年前已經停用，如果女警未繳回可處申誡，而如果是她人持警員服務證出示，則涉及《刑法》冒用公務員官銜罪，最嚴重的是如果該服務證屬於偽造，則涉及偽造及使用特種文書罪，最重可處一年以下有期徒刑；此外散布猥褻影像可處2年以下以期徒刑、拘役或併科3萬元以下罰金。