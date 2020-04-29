開7男6女群交趴判刑…消沉2年負債百萬　他賣成人用品籌罰金「想送媽冰箱」

記者羅志華／台北報導

化名「穆川申」的蔡姓男子於2017年，在IG刊登「7男戰6女群交趴」系列照在網上瘋傳，檢方調查後起訴，北院依圖利使人為性交或猥褻罪判他10月徒刑，得易科罰金30萬；蔡男上訴後，於4月29日出庭請求輕判，希望能減少罰金「留錢買冰箱給媽媽」，並稱負債百萬，目前僅靠網拍過活，最後卻因「想讓人生重新開始」放棄上訴。

▲化名「穆川申」的蔡姓攝影師，因「7男6女群交趴」淫照遭判刑10月，他4月29日放棄上訴，受訪表示「想重新開始人生」。（圖／記者羅志華攝）

蔡男表示，他在事件爆發前，從事婚禮拍攝收入穩定，拍攝色情作品是為了興趣，向參加者收錢只是要支付場地費、沒有營利，事件爆發至今2年，他沒有穩定收入，對外還有百萬債務，這次上訴就是希望能判輕一點。

蔡男於2017年間舉辦6場群交趴，法院依參加人數、情節輕重，各判2到4月不等刑期，6罪共計19月徒刑、合併執行10月；法官認為，一審時判刑合理，甚至有部分罪刑，僅判最輕的2月刑期，若蔡男堅持上訴，除了跑法院程序外，結果也未必能輕判，蔡男幾經考慮後，當庭放棄上訴，本案確定。

▲蔡男振作後，在網上賣成人用品還債、籌措罰金，如果能有點閒錢，還希望買個冰箱給媽媽。（圖／翻攝臉書）

蔡男庭外受訪表示，他原本嚮往日本情色攝影大師荒木經惟，期待能走向國際，不料本案使他形象重創，他更因考量新人觀感，主動放棄原本從事的婚禮拍攝，2年來意志消沉、跟朋友借了100萬渾噩度日，後來他驚覺再混下去，只會負債更多，決心振作後，目前在網路賣成人用品賺錢還債。

母親節就快到了，蔡男本想幫家裡換個冰箱，無奈負債加上罰金，才讓他想說上訴「拚拚看」，但今日開庭了解後續程序、又得知減刑機會不高後，索性放棄上訴，「如果還要上訴，這件事就一直懸在那，我現在只想趕快讓人生重新開始」；蔡男感嘆地說，事件爆發後他一度放棄攝影，直到最近重新認真生活，才發現自己仍放不下夢想，未來也不排除重拾相機。

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