「蟋帥君」代表北上行銷台南新化　黃偉哲：邀請民眾來趟小鎮之旅！

▲「蟋帥君」代表北上行銷台南新化，邀請民眾來趟小鎮之旅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市觀旅局郭貞慧局長及新化區長吳金喜，10日率領超卡哇依的新化吉祥物「蟋帥君」及新化區在地業者，北上至台北出席交通部觀光局2020台灣經典/山城小鎮聯展暨小鎮護照發表記者會，並親自擺攤參與小鎮市集活動及上台大力介紹推廣，卯足全力行銷台南市小鎮觀光。





即將進入的夏季旅遊旺季及暑假活動，台南市推出各項夏天活動及優惠方案積極行銷，邀請全國民眾至台南旅遊，台南市觀旅局郭貞慧局長在交通部長林佳龍及曾被選為台灣人氣最旺外籍Youtuber的日籍台灣女婿網紅Iku，蒞臨台南市攤位時，展現台南人最熱情的人情味，邀請他們一起品嚐台南經典小鎮的美食產品，並表示「很開心今日代表黃偉哲市長北上推廣台南市小鎮觀光，台南經典小鎮新化區是個有豐富自然生態、歷史人文的小鎮，有老街、文化園區、水庫、親子農場、林場及健行步道等，是我們台南人的後花園，歡迎各位民眾來趟台南新化小鎮之旅，也想藉此跟全國民眾說，台南已經準備好了，現在起到9月15日前至台南住宿，就免費送一張整合食、宿、遊、購、行逾百家優惠的好康券，總使用價值超過2000元。

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8月底前住宿台南合法旅宿，登錄發票還可以參加抽獎6-8月住台南抽百萬大獎活動。至台南使用振興券消費，還可抽五子登科千萬「豪」禮，最大獎是全新公寓一戶，希望大家到台南感受獨特的魅力，這個暑假來台南絕對物超所值！」。



台南目前有新化、後壁、鹽水三個經典小鎮，今年入圍的新化區舊稱「大目降」，為以前山區農人進城交易買賣據點，全台第1座水庫虎頭埤水庫、魏德聖導演指定拍片處的新化林場、大目降文化園區、大坑休閒農場、木架山大草原、綠谷西拉雅都是著名觀光景點，民眾行駛國道三號直達新化交流道即可抵達，相當方便，觀旅局特別推薦到新化旅遊的民眾可以沿著南168線，老街、美食、水庫、林場、農場到二寮日出，一個都沒錯過，也是過去市府辦理公路遊程徵件的人氣路線。

國旅逐漸復甦，今年的台南，山、海、小鎮都精采，除了經典小鎮新化的楊逵紀念館也將在今年辦理15周年館慶活動外，在暑假更有一見雙雕藝術季（7月11日至8月30日）、安平虎鯨Orca Go！（7月15日至10月18日）、七股海鮮節（8月1日至9月5日）、還有卡司超強大的台南夏日音樂節-將軍吼及台南市水域遊憩活動等各項活動，市府配合各類振興方案下重本，就是讓民眾來台南，抽好禮、玩得愉快又很划算，歡迎大家今夏一起衝台南！更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

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