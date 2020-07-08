東森購物開賣「夏日紅寶石」　台南愛文芒果強勢登場

▲東森電視購物 CH46、東森購物網將於7/9（四）11:20 AM開賣台南愛文芒果。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台南芒果節盛大開跑，東森購物與台南市政府聯手開賣有「夏日紅寶石」美名的台南愛文芒果，將於7/9（四）11:20 AM在東森購物旗下電視購物CH46及購物網等通路強勢販售，每組重量10台斤，內含約13～15顆，東森價899元，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣，此外，台南市長黃偉哲也將二度親臨電視購物LIVE節目現場。

東森購物長期力挺小農，今年初促銷關廟金鑽鳳梨，4,000組秒殺完銷，可見台南優質農產品的超夯人氣，而此次搶搭台南國際芒果節熱潮，開賣當季「夏日紅寶石」南化愛文芒果，鮮紅欲滴的外表與濃郁香氣，加上飽滿金黃色的果肉，可說是夏季水果首選。

▲愛文芒果擁有濃郁香氣，加上飽滿金黃色的果肉，可說是夏季水果首選。

現正值芒果盛產時節，台南日照充足的環境加上南化地區排水性極佳的山坡沙質地形，造就南化愛文芒果的高甜度與紮實口感，且芒果營養價值豐富，炎炎夏日食慾不振時吃上一顆，整個人瞬間覺得清爽。而黃偉哲二度蒞臨東森購物節目現場，除了感謝東森對於台南小農的強力支持，更希望透過東森購物傳達台南文化及優質農產，消費者輕鬆下單就能在家品嚐南化愛文芒果，不僅嚴格把關好品質可以吃得安心，也為辛苦的農民們盡一份心力。

東森購物關心在地小農、照顧弱勢，曾多次與在地農民團體合作，號召會員一起發揮愛心，支持台灣優質農產。從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出17,000顆、「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣當日3,500組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨4,000組完銷、嘉義極光哈密瓜熱賣1,600顆、花蓮鳳林總統瓜狂銷2,500顆，高雄大樹玉荷包當日更是2,000組完銷，銷售成績表現亮眼，獲得極高的評價與迴響，更帶動國內農產品結合多元平台行銷趨勢。

東森購物秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。