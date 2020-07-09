東森購物賣芒果　黃偉哲化身最強推銷員半小時7500台斤銷售一空

▲台南市長黃偉哲親臨東森電視購物Live節目現場，化身最強推銷員，向全國民眾力薦「夏日紅寶石」台南愛文芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南優質農特產品，深受全台消費者肯定，台南市長黃偉哲9日二度親臨東森電視購物Live節目現場，向全國民眾力薦「夏日紅寶石」台南愛文芒果，鮮紅欲滴的外表與濃郁的香氣，加上飽滿金黃色果肉，短短30分鐘內完銷7,500台斤，成績亮眼。

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黃偉哲感謝全國民眾用行動支持台灣在地小農，他強調，芒果是有季節性的，請大家預購從速，以免向隅，歡迎大家來「報復式」的購買台南芒果，「報復性」的開吃芒果！





台南國際芒果節盛大登場，台南市長黃偉哲化身最強推銷員，不僅南部賣透透，9日更北上前往東森購物Live現場，與台南農產運銷公司總經理李芳林大啖南化芒果。

黃偉哲表示，很高興透過東森購物平台，把好的東西介紹給全國民眾，南化地區排水性極佳加上山坡沙質地形與日照充足，因此南化愛文芒果的口感甜而紮實，而且芒果本身富含大量果糖、葡萄糖、胡蘿蔔素、維生素A及膳食纖維等，營養價值高，炎炎夏日，吃上一顆，就能恢復體力，他打趣的說，今天賣的南化芒果為一箱6公斤，其實一下就吃完了，歡迎大家「報復式」消費，多多購買。

總經理李芳林也表示，台南芒果大受歡迎，今日開賣已售出750箱，在銷售熱度不減的情況下，預計這週可賣到4萬台斤。

東森購物表示，此次販售之台南愛文芒果組重量10台斤(6公斤)，內含約13-15顆，除9日上午11時20分於東森購物CH46直播開賣外，ETMall東森購物網（https://www.etmall.com.tw）通路也買得到，東森購物董事長王令麟響應台南國際芒果節，加碼回饋會員50％東森幣，歡迎大家用實際行動支持台灣在地農產品。

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