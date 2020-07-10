厄瓜多進口白蝦包裝上驗到新冠病毒！陸海關：暫停相關產品進出口

▲陸海關在進口白蝦的外包裝上檢驗到新冠病毒，但蝦子的本體及內包裝則沒有病毒反應。（圖／達志／示意圖）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海關總署10日表示，全國海關人員在對進口冷鏈食品進行新冠病毒監測時，從厄瓜多進口的凍南美白蝦外包裝上檢出陽性反應，但白蝦本體及內包裝的檢測結果則為陰性，將暫停掛斷相關企業產品進出口，並對暫扣的貨物採取退貨、銷毀措施。

大陸海關總署進出口食品安全局局長畢克新提到，為防範新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品傳入的風險，全國海關對進口冷鏈食品開展了新冠病毒監測，截至7月9日，全國海關共抽樣監測樣本227934個，其中產品樣本43964個、內外包裝樣本147568個、環境樣本36402個。

畢克新指出，在上述樣本中，7月3日，大連海關從裝在厄瓜多企業生產的凍南美白蝦集裝箱內壁一個樣品樣本中，從厄瓜多企業生產的凍南美白蝦的三個外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性。

▼陸海關總署參與疫情發布會，報告進口商品的檢驗結果。（圖／翻攝CCTV）



畢克新還說，同日，廈門海關也從厄瓜多企業生產的凍南美白蝦的兩個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。

畢克新表示，上述企業的凍南美白蝦蝦體和內包裝樣本，新冠病毒核酸檢測均為陰性，其他227928個樣本檢測全部為陰性，對檢出陽性的樣本，經核酸序列分析並經專家研判，檢測結果提示，厄瓜多三家企業產品的集裝箱環境、貨物外包裝存在被新冠病毒污染風險。

畢克新提到，專家研判認為，檢出結果不代表具有傳染性，但反映出相關企業食品安全管理制度落實不到位。

畢克新指出，為保護消費者健康，海關總署決定自今日起暫停掛斷上述三家企業在華註冊資格，暫停上述三家企業產品出進口，對暫扣的貨物採取退貨、銷毀等處理措施。