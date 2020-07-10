台東長濱＆關山獲選2020台灣經典山城小鎮　漫遊護照帶你遊山海

▲▼ 2020台灣經典/山城小鎮聯展暨小鎮護照(2.0)發表會，交通部長林佳龍共同與會。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

10日交通部觀光局在台北香緹大道廣場舉辦「2020台灣經典/山城小鎮聯展暨小鎮護照(2.0)發表會，台東縣分別有長濱鄉及關山鎮獲選，現場台東縣府觀光副處長王國政與長濱鄉長潘淑芳、關山鎮代表上台合影，邀大家一起來台東漫遊山海！

台東縣府觀光處表示，長濱鄉及關山鎮因擁有豐富的山海美景而獲選，除了推出一系列小鎮漫遊行銷活動，並設計漫遊護照，置入2鄉鎮的特色景點照片，結合地方達人帶路、必遊景點、必吃美食、必買好康等資訊一起納入護照內，方便遊客按圖索驥。除此之外，還規劃2處集章點，並於小鎮內的10處景點、餐廳及商店規劃電子集章QRcode張貼處，讓遊客在漫遊小鎮時留下專屬印記。

依山傍海的長濱鄉，擁有多處令人懾服的景點。金剛大道，沿著馬路兩旁是蓊鬱梯田，盡頭銜接著蔚藍大海與天空，讓人徜徉在無邊際的夢幻海景，是近年來最夯的IG打卡景點之一。八仙洞是台灣最古老的「長濱文化」遺址之一，擁有八仙過海的美麗傳說，今年更結合最美星空音樂會的舉辦，照亮長濱的夜空。此外，釣客和潛水客最愛前往的烏石鼻，擁有全台灣面積最大的柱狀節理火山岩體，展現海洋的特色魅力。

關山鎮坐落於花東縱谷，也是盛產關山米的稻米之鄉，更擁有全國第一座全長12公里的環鎮自行車道，旅客可在騎乘中充分享受關山的農村風情。沿著自行車道騎乘，首先映入眼簾的便是關山鎮的地標─關山親水公園。幅員遼闊的親水公園，孕育著園內的青山綠水，為園內生態提供最佳的庇護。位於自行車道沿線的關山米國學校，適合家庭邊玩邊學，體驗農遊樂趣。親山農園種有各種時令水果，提供遊客前往體驗採果樂趣，當「一日農夫」。

觀光處指出，長濱鄉及關山鎮將運用獲選交通部觀光局經典小鎮行銷費用各100萬元補助，辦理特色活動。長濱鄉辦理「2020台灣經典小鎮-長濱健走趣」，讓遊客輕鬆了解長濱人文、親近大自然、享受長濱好農情。關山鎮則辦理「關山小鎮漫遊系列主題活動-主題實境解謎遊戲」，歡迎遊客來到台東不忘前往長濱及關山漫遊！

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